باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - انوشه رحمانی معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد در همایش بین المللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی،گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده های آن با تاکید بر محصولات ارگانیک گفت: تلاش داریم نشان ارگانیک را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی داشته باشیم که تضمین‌کننده سلامت و تاب‌آوری است.

به گفته وی، در حال حاضر در هزاره‌ای قرار داریم که توسعه اقتصادی به بحث پایدار گره خورده است، اما چالش فرسایش خاک، کاهش منابع آبی، شیوع انواع بیماری‌ها، استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها و... شرایط را دگرگون کرده است و همواره این امر سبب شده تا حکمرانان یک بازنگری به عملکردها داشته باشند.

رحمانی ادامه داد: در سازمان بین‌المللی ایزو، یک زیرکمیته‌ای به نام کاسکو وجود دارد که در بحث ارزیابی و انطباق کار می‌کند.

وی با بیان اینکه ارگانیک بودن بدون گواهی رسمی، بازار مصرف را با خطر مواجه می‌کند که لازم است در این خصوص سموم تحت کنترل و بر روند تولید نظارت وجود داشته باشد.

معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در شبکه ذی‌نفعان اساسی‌ترین رکن، تولیدکننده است، افزود: تعهد بهره‌بردار بر انطباق در حوزه ارگانیک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با اشاره به طرح گواهی کردن تولید محصولات کشاورزی، بیان کرد: طرح ملی ارگانیک تمام زنجیره غذایی از محصولات کشاورزی و خام تا صنایع غذایی را پوشش می‌دهد.

رحمانی با اشاره به مسیر پنج گانه اخذ گواهی، گفت: این مسیر شامل درخواست متقاضی، بررسی و ارزیابی، نمونه‌برداری، بازنگری و تصمیم و در نهایت صدور گواهی می‌شود.

معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد همراه تولیدکنندگان و نهادهای ذی‌صلاح است. صادرات غیرنفتی سال‌هاست مطرح بوده و ایران با تنوع گیاهی می‌تواند به قطب صادرات محصولات ارگانیک به ویژه در خاورمیانه تبدیل کند.