مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با تشریح عملکرد این اداره کل در حوزه های صنعت، معدن و تجارت، گفت: ۳۹ واحد صنعتی راکد استان با اقدامات انجام شده به چرخه تولید بازگشته اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدبختیار خلیقی در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استان های غرب کشور در کردستان، اظهار کرد: عملکرد مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در سال ۱۴۰۴ حاصل تلاش همکاران در معاونت های تخصصی و مجموعه دستگاه های مرتبط است.

وی افزود: در حوزه صنعت، استان کردستان دارای حدود یک هزار و ۱۸۰ واحد صنعتی است که بخشی از این واحدها غیرفعال یا نیمه فعال بودند و در راستای اجرای برنامه های احیای واحدهای تولیدی، ۳۹ واحد راکد استان شناسایی و با اقدامات انجام شده به چرخه تولید بازگردانده شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در حوزه معدن نیز استان دارای ۴۸۰ واحد معدنی است و بر اساس ظرفیت های موجود، کردستان در زمره استان های معدنی مهم کشور قرار دارد.

خلیقی با اشاره به اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات معدنی در استان، بیان کرد: اجرای این طرح در سال های گذشته به شناسایی ظرفیت های جدید معدنی در کردستان منجر شده و در جریان اکتشافات انجام شده، محدوده های قابل توجهی از جمله ۵۷ محدوده دارای پتانسیل طلا شناسایی شده است.

وی تاکید کرد: این ظرفیت ها می تواند زمینه ساز توسعه فعالیت های معدنی و ایجاد صنایع فرآوری در استان باشد و امیدواریم با هدایت و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری مسئولان استانی، زمینه حضور سرمایه گذاران واقعی در این بخش فراهم شود.

کردستان؛ دروازه تجاری به اقلیم کردستان عراق و دریای مدیترانه

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در ادامه به ظرفیت های تجاری استان اشاره کرد و گفت: حجم مبادلات تجاری کردستان سالانه حدود ۶ میلیارد دلار است و این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از دروازه های مهم تجاری کشور به سمت اقلیم کردستان عراق و بازارهای منطقه ای و دریای مدیترانه محسوب می شود.

خلیقی افزود: استفاده از ظرفیت مرزهای استان، توسعه زیرساخت های تجاری و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله محورهایی است که می تواند نقش کردستان را در تجارت منطقه ای بیش از پیش تقویت کند.

وی همچنین به طرح های در دست اجرا در حوزه صنایع معدنی و زنجیره فولاد استان اشاره کرد و گفت: زنجیره فولاد یکی از طرح های مهم صنعتی کردستان است و مجموعه ای از طرح ها و پروژه های این حوزه در استان در حال اجراست.

به گفته خلیقی، بخشی از این طرح ها به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردارند و با تکمیل آنها، ظرفیت تولید و اشتغال در بخش صنایع معدنی استان افزایش خواهد یافت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ابراز امیدواری کرد با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمایت مسئولان ملی و استانی، روند اجرای طرح های صنعتی و معدنی استان شتاب بیشتری گرفته و زمینه برای افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در کردستان فراهم شود.

در این نشست همچنین جمعی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران استانی و فعالان اقتصادی حضور داشتند و درباره ظرفیت ها، مسائل و راهکارهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بحث و تبادل نظر شد.

منبع صمت استان