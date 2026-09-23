فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام حضور پلیس‌های زن مقابل مدارس دخترانه همچنان تاکید کرد: در این ایام با همه توان پای کار امنیت دانش آموزان هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سردار عباسعلی محمدیان در جمع خبرنگاران گفت: توفیق پیدا کردیم امروز در یکی از مدارس تهران، منطقه شش حاضر شویم و از نزدیک با دانش آموزان عزیز آشنا شویم.

وی افزود: از این فرصت استفاده می‌کنم و خدمت همه مردم خوبمان عرض می‌کنم که ما خدمتگزار مردم هستیم. اگر مردم دیده‌اند که در زمان جنگ، زیر باران موشک، همکاران ما ایستادند و ماندند و تامین امنیت کردند و جان خودشان را تقدیم کردند تا امنیتشان بماند، بدانند که در این ایام هم با همه توان پای کار امنیت دانش آموزان عزیزمان هستیم و دغدغه نداشته باشند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: همچنین یاد می‌کنم از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب؛ کسانی که بزرگ‌ترین سند جنایت آمریکا در دنیا شدند و باعث افتخار کشور ما ایران هستند.

محمدیان گفت: اتفاق جدیدی امسال داریم می‌بینیم و آن حضور پلیس‌های بانوان است. اگرچه پلیس از ابتدا هم کارکنان خانم داشته است، اما حضور پلیس زن برای مدارس دخترانه می‌تواند هوای جدید داشته باشد، هم برای دانش آموزان قطعاً جذابیتی دارد و هم طبیعتاً صحبت‌ها و آموزش‌های این عزیزان می‌تواند ماندگارتر در ذهن دانش آموزان باشد.

وی افزود: ان‌شاءالله که بتوانیم از ظرفیت پلیس زن در سایر ماموریت‌ها هم بیشتر استفاده کنیم.

برچسب ها: پلیس زن ، راهور
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