باشگاه خبرنگاران جوان - اولین روز از مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا از صبح امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ناکاراگویا شهر ناگویا برگزار شد.

ملی‌پوشان ایران امروز در ۸ ماده به مصاف حریفان خود رفتند که با عملکردی بی‌نظیر موفق شدند در ۸ ماده فینالیست شوند.

در تک نفره سنگین وزن آقایان بهمن نصیری با زمان ۶.۵۸.۷۰ از گروه اول مسابقات به فینال صعود کرد.

فاطمه مجلل در تک نفره سبک وزن بانوان با زمان ۷:۲۷:۳۲ در رتبه نخست گروه قرار گرفت و به فینال رسید.

تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران متشکل از زینب نوروزی و کیمیا زارعی با زمان ۶:۵۹:۱۰ در رتبه نخست گروه قرار گرفتند و به فینال رسیدند.

تیم ۴ نفره ایران متشکل از مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب با زمان ۶:۲۱:۶۸ در رتبه دوم قرار گرفتند و به فینال صعود کردند.

فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن بانوان با زمان ۸:۲۰:۲۹ در رتبه دوم گروه قرار گرفت و به فینال صعود کرد.

تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران متشکل از کیمیا زارعی و زینب نوروزی با زمان ۷:۳۱:۶۸ در رتبه دوم گروه قرار گرفتند و به فینال صعود کردند.

امیرحسین محمودپور در ماده سبک وزن آقایان با ثبت زمان ۷:۲۴:۷۴ در رتبه نخست ایستاد و به فینال صعود کرد.

در ماده دو نفره تک پاروی بانوان تیم دو نفره ایران متشکل از هانیه خورسند و سارا فخری با ثبت زمان ۸:۰۵:۹۴ در رتبه سوم قرار گرفتند و به فینال رسیدند.

به این ترتیب تیم ملی روئینگ ایران موفق شد که با عملکردی درخشان در ۸ ماده‌ای که شرکت کرده بود هشت فینالیست داشته باشد.

مسابقات فینال فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.