شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس؛ با حضور اسفندیاری فرماندار شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین نادعلی‌زاده امام جمعه شهرستان و جمعی از رؤسای ادارات و مدیران دستگاه‌های اجرایی، مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر راز برگزار شد.
در این مراسم، مسئولان شهرستان با حضور در گلزار مطهر شهدا و مزار جانباز سرافراز حاج غلامحسین رضایی، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای والامقام دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان شمالی

عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: گلزار شهدا ، سوژه خبری ، هفته دفاع مقدس
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