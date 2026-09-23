شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس؛ با حضور اسفندیاری فرماندار شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین نادعلی‌زاده امام جمعه شهرستان و جمعی از رؤسای ادارات و مدیران دستگاه‌های اجرایی، مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر راز برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان شهرستان با حضور در گلزار مطهر شهدا و مزار جانباز سرافراز حاج غلامحسین رضایی، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهیدان با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای والامقام دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

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منبع: شهروندخبرنگار - خراسان شمالی

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