باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - کلاییچ در ابتدا درباره دیدار برابر قزاقستان گفت: «مهم این بود که بازی را ببریم. شاید در برخی دقایق بازی عملکردمان آن‌طور که انتظار داشتیم نبود، اما مسابقه را خوب و جدی آغاز کردیم. در این دیدار از ترکیب متفاوتی استفاده کردیم و شاید بعضی از بازیکنان در دقایقی نتوانستند عملکرد مطلوبی داشته باشند، اما ترجیح دادیم با همان بازیکنان ادامه دهیم تا بازی را به پایان برسانیم و در نهایت دو امتیاز این دیدار را کسب کردیم.»

سرمربی تیم ملی هندبال ایران درباره مرحله بعدی بازی‌های آسیایی ناگویا نیز اظهار داشت: «در مرحله بعدی با قوی‌ترین تیم گروه A روبه‌رو خواهیم شد. در حال حاضر مشخص نیست که قطر خواهد بود یا ژاپن، اما خوش‌بین هستیم و مطمئنیم که آنها نیز از رویارویی با تیم ما نگرانی خواهند داشت.»

وی در ارزیابی عملکرد تیم ملی در مرحله گروهی گفت: «شاید صحبت کردن درباره داوری چندان درست نباشد، اما واقعیت این است که در برخی صحنه‌ها داوری می‌توانست بهتر باشد. شاید اگر داوری با دقت بیشتری انجام می‌شد، اکنون دو امتیاز بیشتر داشتیم. برابر کویت و کره جنوبی بازی‌های بسیار خوبی انجام دادیم و تنها دیداری که عملکرد خوبی نداشتیم، بازی مقابل بحرین بود.»

کلاییچ ادامه داد: «باید بگویم اگر پویا نوروزی‌نژاد و علیرضا موسوی را در اختیار داشتیم، قطعاً می‌توانستیم شرایط بهتری داشته باشیم.»

سرمربی تیم ملی در پایان با اشاره به حضور بازیکنان جوان در ترکیب ایران خاطرنشان کرد: «این شرایط فرصت بسیار خوبی بود تا بتوانیم از بازیکنان جوان استفاده کنیم. آنها نیز از این فرصت به خوبی بهره بردند، قابلیت‌های خود را نشان دادند و ثابت کردند که می‌توانند در ادامه بازیکنان آینده‌داری باشند. در آینده نیز می‌توانیم از جوانان بیشتری استفاده کنیم و فرصت حضور و تجربه‌اندوزی را در اختیار آنها قرار دهیم.»