در پی درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی مرجع تقلید، دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی رحلت آیت الله شبیری زنجانی هیئت دولت امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

برچسب ها: عزای عمومی ، آیت الله شبیری
خبرهای مرتبط
پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری
سه‌شنبه ۳۱ شهریور در زنجان تعطیل اعلام شد
سرلشکر عبداللهی: دفاع آیت الله شبیری زنجانی از آرمان‌های ایران برای همیشه ماندگار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه خاتم به لفاظی‌های خصمانه ترامپ علیه ایران
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه یکم مهر
سردار محبی: اگر آمریکا به کوه کلنگ یا هر مکانی حمله کند، مقابل آن می‌ایستیم
بقائی: تعامل با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری صورت گرفت
اظهارات ترامپ علیه ایران فقط بلوف سیاسی است/ شأن پزشکیان بسیار بالاتر از این است که با ترامپ دیدار کند
رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» در تهران برگزار می‌شود
وقتی همه مسیرها به تنگه هرمز ختم می‌شود
سوال مجلس از وزیر نفت درباره لغو قراردادهای فروش نفت به چین
تأکید وزیران امور خارجه عراق و ایران بر صیانت از امنیت مرزهای مشترک
رئیس جمهور ایران وارد نیویورک شد
آخرین اخبار
هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد
یارانه کود باید به موقع به دست آخرین مصرف‌کننده زنجیره برسد
سوال مجلس از وزیر نفت درباره لغو قراردادهای فروش نفت به چین
انتقاد عراقچی از مواضع مداخله‌جویانه فرانسه در قبال ایران
وقتی همه مسیرها به تنگه هرمز ختم می‌شود
انتقاد شدید عراقچی از استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی در قبال تحولات منطقه
بقائی: تعامل با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری صورت گرفت
رئیس جمهور ایران وارد نیویورک شد
تأکید وزیران امور خارجه عراق و ایران بر صیانت از امنیت مرزهای مشترک
اظهارات ترامپ علیه ایران فقط بلوف سیاسی است/ شأن پزشکیان بسیار بالاتر از این است که با ترامپ دیدار کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه یکم مهر
سردار محبی: اگر آمریکا به کوه کلنگ یا هر مکانی حمله کند، مقابل آن می‌ایستیم
واکنش ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه خاتم به لفاظی‌های خصمانه ترامپ علیه ایران
رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» در تهران برگزار می‌شود
مجلس خبرگان: حضور آگاهانه مردم در خیابان‌ها، توطئه‌ها را خنثی کرد
ولایتی: در سال تحصیلی جدید در دبستان میناب ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند
دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دیدار وزیر امور خارجه یونان با عراقچی
دیدار وزیر امور خارجه بلاروس با عراقچی در نیویورک
رئیس‌جمهور: داده‌های معتبر مبنای تخصیص منابع و توزیع عادلانه امکانات خواهد شد
سفارت ایران در لندن: اولویت تهران همچنان دیپلماسی است/ در دفاع از حاکمیت خود استواریم
رهبر انقلاب خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان: پاسدار هویّت ملّی، عزت و استقلال فرهنگی خود باشید
نخستین دیدار عراقچی در نیویورک؛ گفت‌وگو با همتای سوئیسی
سخنگوی ارتش: دشمن طعم تلخ شکست را مانند دفاع مقدس خواهد چشید
قالیباف: تسلیم دشمن نمی‌شویم و با قدرت پاسخ خواهیم داد
عارف: مسائل دانشگاه‌ها باید به دست دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل‌وفصل شود
نام شهید نصیرزاده با افتخار در تاریخ دفاعی کشور ماندگار شده است
آملی لاریجانی: سران رژیم صهیونیستی و آمریکا اشتباه صدام را تکرار کرده‌اند
پزشکیان: امیدواریم مجمع عمومی سازمان ملل اعتماد را به جهان بازگرداند+ فیلم
سرلشکر عبداللهی: دفاع آیت الله شبیری زنجانی از آرمان‌های ایران برای همیشه ماندگار است