\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0631\u062d\u0644\u062a \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0634\u0628\u06cc\u0631\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0639\u0632\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.