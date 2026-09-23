رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز نسبت به روز گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی تردد هستیم، اما تاکنون گره ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سردار موسوی پور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت در روز اول مهر، اظهار کرد: در حال حاضر تغییر محسوسی نسبت به هفته گذشته یا روز گذشته مشاهده نمی‌شود و باید حدود نیم ساعت دیگر منتظر ماند تا وضعیت ترافیکی تغییر کند.

وی افزود: بار ترافیکی روز اول مهر در پایتخت از ساعت ۵:۴۰ صبح آغاز شد و از ساعت ۶:۳۵ نیز شاهد شکل‌گیری تراکم در محور‌های ورودی شهر بودیم.

وی ادامه داد: صبح امروز دو مورد واژگونی نیز گزارش شد که یکی مربوط به یک دستگاه پژو پیش از محدوده خواجه عبدالله انصاری و دیگری مربوط به یک دستگاه ال۹۰ در پل طبقاتی صدر بود که با هماهنگی سریع، هر دو خودرو از محور خارج شدند. همچنین در میدان هفده شهریور، یک دختر هفت‌ساله از یک دستگاه موتورسیکلت سقوط کرد که در این حادثه از ناحیه مچ دست دچار آسیب شد.

سردار موسوی پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر منتظر آغاز ورود دانش‌آموزان به سطح شهر هستیم تا بتوان وضعیت ترافیکی معابر را در ساعات پیش‌رو ارزیابی کرد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در جلسه ستاد مهر نیز اظهار کرد:

برآورد پلیس از افزایش ۳۰ درصدی تردد در مهرماه

وی درباره تمهیدات پلیس برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: اقدامات مربوط به طرح استقبال از مهر از مردادماه آغاز شده و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت تردد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز انجام شده است. همچنین برآورد‌های ترافیکی بر مبنای افزایش ۳۰ درصدی تردد در مهرماه نسبت به ماه‌های قبل صورت گرفته است.

افزایش ۲۰ درصدی تردد در روز اول مهر

سردار موسوی‌پور ادامه داد: امروز نسبت به روز گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی تردد هستیم، اما تاکنون گره ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی همچنین از حضور بانوان پلیس راهور در طرح مدیریت تردد دانش‌آموزان خبر داد و گفت: امسال بانوان پلیس راهور نیز برای مدیریت تردد دانش‌آموزان در محدوده اطراف مدارس به کمک پلیس آمده‌اند.

انتقاد پلیس از وضعیت سرویس مدارس 

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تراکم مدارس در مناطق یک و سه تهران، نسبت به وضعیت سرویس مدارس انتقاد کرد و گفت: پلیس راهور انتقاد جدی نسبت به وضعیت سرویس مدارس دارد. سال‌هاست موارد و الزامات مربوط به سرویس مدارس به مسئولان اعلام می‌شود، اما همچنان شاهد شرایطی هستیم که موجب نگرانی است.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه سال ۱۴۰۲، باید دو استعلام درباره وضعیت خودرو‌ها و رانندگان سرویس مدارس از پلیس راهور اخذ شود، اما تاکنون این استعلام‌ها انجام نشده است.

جریمه سرویس‌های مدارس فاقد برچسب از هفته دوم مهر

موسوی‌پور با اشاره به نحوه برخورد با سرویس‌های مدارس فاقد برچسب نیز گفت: پلیس راهور در هفته نخست مهرماه نسبت به جریمه این خودرو‌ها اقدام نخواهد کرد و اعمال جریمه از هفته دوم مهرماه آغاز می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، همکاری و هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های مسئول شکل گرفت که این همراهی قابل تقدیر است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جمعیت ۱۰ میلیون نفری ثابت و چهار میلیون نفری شناور تهران، گفت: یکی از اتفاقات مثبت در جریان برگزاری مراسم تشییع، اجرای حمل‌ونقل ترکیبی در ۱۴ ورودی و پارک‌سوار بود.

سردار موسوی‌پور افزود: در مناطق ۲۱ و ۲۲ ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای ایجاد پارک‌سوار وجود دارد که می‌توان با اطلاع‌رسانی مناسب، شهروندان را به استفاده از این ظرفیت‌ها هدایت کرد. این شیوه در پارکینگ‌های حرم مطهر نیز اجرا شد و شهروندان خودرو‌های خود را در این محل‌ها پارک کرده و با استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی به مسیر خود ادامه دادند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه مسئله اصلی، صرفاً کمبود پارکینگ در تهران نیست، تصریح کرد: موضوع اصلی، مدیریت و کنترل ورود خودرو‌ها به سطح شهر است. باید مراجعات و حجم خودرو‌های ورودی مدیریت شود تا بتوان تردد در سطح معابر شهری را کنترل کرد.

برچسب ها: راهور ، ترافیک
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