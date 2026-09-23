باشگاه خبرنگاران جوان - آیین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، صبح امروز، چهارشنبه اول مهرماه با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در دبستان دخترانه شهید بهزادی منطقه ۲ شهر تهران برگزار شد.

در این مراسم، وزیر آموزش‌وپرورش آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و از حضور مسئولان در کنار دانش‌آموزان در نخستین روز سال تحصیلی قدردانی کرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه فرهنگی آیین آغاز سال تحصیلی، از اقدام وزارت میراث فرهنگی در ثبت «آیین بازگشایی مدارس» به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد؛ اقدامی که به گفته وی، بخشی از فرهنگ، خاطره جمعی و هویت آموزشی جامعه ایران را مورد توجه قرار می‌دهد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی یاد کرد و گفت: این پیام خطاب به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان صادر شده است.

کاظمی در ادامه، متن پیام را برای حاضران و مخاطبان قرائت کرد و بر اهمیت علم‌آموزی، امید، اخلاق، هویت ملی و نقش نسل جدید در آینده کشور تأکید کرد.

وی از معلمان و همراهی خانواده‌ها در مسیر تعلیم و تربیت قدردانی کرد و آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای تقویت امید، دانش، مهارت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان دانست. وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛ ثبت «آیین بازگشایی مدارس» به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور وزیر آموزش و پرورش در آیین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ در دبستان دخترانه شهید بهزادی منطقه ۲ شهر تهران از ثبت «آیین بازگشایی مدارس» به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد؛ اقدامی که به گفته وی، بخشی از فرهنگ، خاطره جمعی و هویت آموزشی جامعه ایران را مورد توجه قرار می‌دهد.

منبع: آموزش و پرورش