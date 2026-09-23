فستیوال گردشگری بریس؛ روایت دریا، فرهنگ، هنر و زندگی مردم مکران

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار گفت: همزمان با آغاز فصل گردشگری خصوصاً در جنوب و در جریان برنامه‌های هفته گردشگری، دومین فستیوال گردشگری بریس در شهر هدف گردشگری بریس شهرستان دشتیاری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - خیرالنساء امیری اظهار کرد: جشنواره بریس، رویدادی با محوریت دریا، فرهنگ، هنر و زندگی مردم مکران است که با نگاه معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی این منطقه و تقویت جایگاه بریس در مقاصد گردشگری سواحل مکران برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار افزود: هدف از برگزاری این فستیوال، معرفی ظرفیت‌های متنوع بریس و نمایش بخشی از هویت واقعی مکران در قالب یک رویداد گردشگری است؛ رویدادی که در آن دریا و زندگی ساحلی، فرهنگ و آیین‌های بومی، هنرهای مردمی و سبک زندگی جامعه محلی در کنار ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری بریس مورد توجه قرار می‌گیرد.

او خاطرنشان کرد: بریس از شهرهای شاخص گردشگری سواحل مکران و یکی از مقاصد مهم گردشگری شهرستان دشتیاری است که با برخورداری از چشم‌اندازهای دریایی و ساحلی، صخره‌های طبیعی، اسکله و فعالیت‌های صیادی، فرهنگ غنی بومی و زندگی مردمی پیوندخورده با دریا، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه گردشگری دارد.

به گفته امیری، در این فستیوال تلاش می‌شود دریا به عنوان بخشی از هویت مکران، فرهنگ و هنر به عنوان روایتگر پیشینه و اصالت منطقه و زندگی مردم به عنوان قلب گردشگری جامعه‌محور مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های بریس در قالب برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری به گردشگران و علاقه‌مندان معرفی شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار تصریح کرد: دومین فستیوال گردشگری بریس در هفته گردشگری و در مهرماه، با همکاری و همراهی شهرداری بریس، اداره میراث‌فرهنگی، سازمان منطقه آزاد چابهار و فرمانداری شهرستان دشتیاری برگزار خواهد شد و این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های جوامع محلی، صنایع‌دستی، هنرهای بومی و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه و ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت بیشتر مردم محلی در فعالیت‌های گردشگری خواهد بود.

او ادامه داد: برگزاری این فستیوال در آغاز فصل گردشگری، می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی بریس به عنوان یکی از مقاصد شاخص سواحل مکران، افزایش شناخت گردشگران از ظرفیت‌های این منطقه و پیوند میان گردشگری، فرهنگ و اقتصاد جامعه محلی فراهم کند.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری استان 

برچسب ها: میراث فرهنگی ، سواحل مکران
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