مدیر کل گمرک شهید شوشتری سرخس گفت: میزان واردات و صادرات کالا در این مرز زمینی طی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب ۶ و ۱۰ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - تورج فهیمی کنگ سفلی گفت: روند تجارت در این مرز طی ماه های ابتدای سال به دلیل شرایط جنگی منفی بوده است اما طی مردادماه تجارت رونق گرفته و رشد ۶ و ۱۰ درصدی واردات و صادرات نیز مربوط به رشد فعالیت های تجاری در این ماه است.

وی گفت: همچنان بواسطه شرایط جنگی روند ترانزیت ورودی و خروجی کالا از این مرز زمینی مثبت نیست اما با آغاز ترانزیت کالا از چین به ایران از طریق مرز سرخس شاهد افزایش ۹۷ درصدی ارزش کالای ترانزیت ورودی هستیم البته از نظر حجمی ترانزیت ورودی هنوز مثبت نشده است.

مدیر کل گمرک سرخس ادامه داد: این آمار مربوط به تجارت مرزی از گذرگاه های جاده‌ای و ریلی سرخس با کشور ترکمنستان است.

گمرک و گذرگاه مرزی سرخس در انتهایی ترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم‌مرز با ترکمنستان واقع شده است که از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

حجم تبادلات تجاری سالانه (۱۴۰۳) ایران و ترکمنستان شامل صادرات، واردات و ترانزیت از این گذرگاه مرزی(ریلی و جاده ای) حدود ۳.۵ میلیون تن بوده است.

منبع ایرنا 

برچسب ها: مرز سرخس ، صادرات کالا
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