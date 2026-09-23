شرکت‌های پتروشیمی بورسی، بخشنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص نرخ خوراک گاز مصرفی این شرکت‌ها برای لحاظ در صورت‌های مالی شرکت‌های مصرف‌کننده گاز برای نیمه نخست امسال را در سامانه کدال منتشر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله فرج‌پور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امروز (چهارشنبه، ۳۱ شهریور) قیمت خوراک گاز طبیعی سال ۱۴۰۵ را به مدیران عامل ۳۳ شرکت پتروشیمی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که امروز از سوی شرکت‌های پتروشیمیایی بورسی در سامانه کدال منتشر شده، آمده است: بر اساس نامه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، قیمت گاز سبک و شیرین خوراک مصرفی مجتمع‌های پتروشیمی برای سال جاری تعیین شده و تعرفه‌های جدید همراه با عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت مطابق مصوبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ هیات وزیران در قبض گاز مصرفی شرکت‌های پتروشیمی لحاظ خواهد شد.

بر این اساس، قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی به ازای هر متر مکعب در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۷ هزار و ۹۵۵ تومان، خرداد ۲۰ هزار و ۱۲۶ تومان، تیر ماه ۲۶ هزار و ۵۶۹ تومان و مرداد ماه ۲۹ هزار و ۷۴۸ تومان خواهد بود.

قیمت گاز به عنوان سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های فولاد برای تاسیسات برقی و سایر تاسیسات عمومی پتروشیمی‌ها در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال ۱۰ هزار و ۷۷۳ تومان در هر متر مکعب تعیین شده است. نرخ هر متر مکعب سوخت گاز مصرفی تاسیسات عمومی واحدهای تولیدی مذکور برای تیر ماه ۱۲ هزار و ۷۶ تومان، مرداد ماه ۱۵ هزار و ۹۴۱ تومان و شهریور امسال ۱۷ هزار و ۸۴۹ تومان محاسبه خواهد شد.

نرخ گاز مصرفی واحدهای تولید فلزات برای ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۸۰۸۰ تومان، تیر ماه ۹۰۵۷ تومان، مرداد ۱۱ هزار و ۹۵۶ تومان و شهریور ۱۳ هزار و ۱۸۷ تومان در هر متر مکعب تعیین شد.

نرخ گاز سیمانی‌ها برای سه ماه نخست امسال به ازای هر متر مکعب با قیمت ۲۶۹۳ تومان، تیر ماه ۳۰۱۹ تومان، مرداد ۳۹۸۵ تومان و شهریور ۴۴۶۲ تومان محاسبه خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود نرخ خوراک گاز مصرفی پتروشیمی‌ها و همچنین نرخ گاز مصرفی سایر صنایع برای نیمه دوم سال، در پایان اسفند ماه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به واحدهای تولیدی مربوطه ابلاغ می‌شود.

نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها پارسال چند بود؟

نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در فروردین ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب ۱۰ هزار و ۴۷۹ تومان، در اردیبهشت ۹ هزار و ۷۲۴ تومان، در خرداد ۱۰ هزار و ۲۷ تومان، در تیر ماه ۹ هزار و ۶۱۸ تومان و در مرداد ماه سال گذشته ۹ هزار و ۲۲۹ تومان تعیین شده بود.

با این حساب نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای سال جاری نسبت به سال گذشته به طور متوسط رشد ۲ برابری داشته است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نرخ خوراک ، خوراک پتروشیمی ها
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