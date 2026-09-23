باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه سهشنبه در پی تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه ایران، نشستی امنیتی برگزار و ارزیابی وضعیت امنیتی انجام داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بر اساس گزارش شبکه ۱۳ این رژیم تروریستی، مقامهای ارشد صهیونیست احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران در آینده نزدیک را مطرح کردهاند.
ترامپ در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ادعا کرد که انتظار دارد پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر، توافقی با ایران حاصل شود. او در عین حال هشدار داد که با «تصمیم بزرگی» درباره اینکه آیا به دنبال توافق با ایران باشد یا برای نابودی آن اقدام کند، مواجه است.
شبکه ۱۳ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد نظامی گزارش داد که ارتش این رژیم تروریستی خود را برای سه سناریو آماده میکند اول هدف قرار گرفتن رژیم تروریستی اسرائیل با حملات موشکی و پاسخ شدید این رژیم، دوم اجرای حمله علیه ایران با حمایت آمریکا و سوم حمله مستقل ارتش اسرائیل علیه ایران.
پیشتر در ماه جاری، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، ادعا کرده بود در صورت حمله ایران به اسرائیل، زیرساختها و تاسیسات انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد و در لفاظیهایی آشکار تهدید کرد ایران را به «عصر حجر و تاریکی» بازمیگرداند.
شایان ذکر است که در ۲۸ فوریه گذشته، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل جنگی را علیه ایران آغاز کردند و تهران نیز در پاسخ، حملاتی را علیه این رژیم تروریستی و مواضع و پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه انجام داد.
منبع: الجزیره