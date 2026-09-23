در پی تهدید‌های ترامپ علیه ایران، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مدعی است برای سه سناریوی احتمالی آماده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در پی تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، نشستی امنیتی برگزار و ارزیابی وضعیت امنیتی انجام داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بر اساس گزارش شبکه ۱۳ این رژیم تروریستی، مقام‌های ارشد صهیونیست احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران در آینده نزدیک را مطرح کرده‌اند.

ترامپ در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ادعا کرد که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، توافقی با ایران حاصل شود. او در عین حال هشدار داد که با «تصمیم بزرگی» درباره اینکه آیا به دنبال توافق با ایران باشد یا برای نابودی آن اقدام کند، مواجه است.

شبکه ۱۳ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد نظامی گزارش داد که ارتش این رژیم تروریستی خود را برای سه سناریو آماده می‌کند اول هدف قرار گرفتن رژیم تروریستی اسرائیل با حملات موشکی و پاسخ شدید این رژیم، دوم اجرای حمله علیه ایران با حمایت آمریکا و سوم حمله مستقل ارتش اسرائیل علیه ایران.

پیش‌تر در ماه جاری، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، ادعا کرده بود در صورت حمله ایران به اسرائیل، زیرساخت‌ها و تاسیسات انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد و در لفاظی‌هایی آشکار تهدید کرد ایران را به «عصر حجر و تاریکی» بازمی‌گرداند.

شایان ذکر است که در ۲۸ فوریه گذشته، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل جنگی را علیه ایران آغاز کردند و تهران نیز در پاسخ، حملاتی را علیه این رژیم تروریستی و مواضع و پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه انجام داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ با ایران ، نخست وزیر اسرائیل ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
سران خوک صفت رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش کمی گوش مالی نیاز دارد تنش میخواره،باید کشورهای مستقل آزاده جهان رژیم تروریستی اپستینی صهیونی را از صحفه روزگار محو کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
باید از ان پی تی خارج شد و باید بمب اتم بسازیم ایران از سوی وحوش شیطانی اسرائیل و آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته است .
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