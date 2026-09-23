وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از میزان رضایت مردم از خودروهای ساخت داخل، بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروها و بهبود خدمات پس از فروش خودروسازان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نارضایتی مردم از خودروهای تولید داخل گفت: واقعاً مردم از خودروهای ساخت داخل رضایت ندارند و یکی از شکایت‌هایی که ما از همه خودروسازان، از جمله ایران‌خودرو، داریم، به موضوع خدمات پس از فروش مربوط می‌شود.

وی افزود: ایران‌خودرو تیراژ تولید بیشتری دارد و طبیعتاً انتظار ما نیز از این مجموعه در زمینه ارائه خدمات مناسب به مردم بیشتر است.

اتابک با اشاره به اقداماتی که خودروسازان برای اصلاح خدمات پس از فروش انجام داده‌اند، اظهار کرد: می‌دانم که خودروسازان در این زمینه قدم‌هایی برداشته‌اند و در حال اصلاح این بخش هستند، اما انتظار ما این است که بتوانیم رضایت مردم را از خودروهایی که در داخل کشور تولید می‌کنیم، جلب کنیم.

وزیر صمت تأکید کرد: ارتقای کیفیت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش باید به‌گونه‌ای دنبال شود که نتیجه آن در افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و بهبود تجربه مردم از خودروهای داخلی قابل مشاهده باشد.

 

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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