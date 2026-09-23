باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز با حضور در مراسم اول مهر مدرسه میناب گفت: در ابتدا درود می فرستیم به روح پرفتوح شهدایی که در مدرسه میناب توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک و خون کشیده شد.

او افزود: آنچه که اینجا دیده می شود در جهت انتقام از ملت رشید ایران و خانواده های معصوم ایرانی است که به نمایندگی از آنها این انتقام از کودکان مینابی گرفته شد، دشمنی که نتوانست در ۴۷ سال خواسته های خود را به مردم تحمیل کند این انتقام را گرفت بنابراین این باید این جنایت به گوش جهانیان برسد و کسانی که تلاششان معطوف به ایجاد چهره موجه از این جنایت در سطح بین المللی است ببینند که اینان چه جنایت هایی انجام میدهند.

شهردار تهران گفت: صیانت از این حقیقت مطالبه جدی است و برخورد با عاملان این جنایت امکان زیست انسانی را برای سراسر جهانیان به ارمغان خواهد آورد.

زاکانی ادامه داد: همه کسانی که در کشور هستند مسئول هستند در قبال این جنایت در جهت ساخت یک الگوی جدید برای خدمت و در خصوص این موضوع هم ما انجام وظیفه خواهیم کرد و کار جدی را در میناب انجام خواهیم داد. اولویت ها در شهر را جویا شدیم اولویت هایی از جمله عملیات های عمرانی در شهر برای مثال ساخت زائرسرا و یک کمپ برای کسانی که به این شهر مراجعه خواهند کرد خواهیم ساخت چرا که بعد از این میناب قبل از جنگ و بعد از جنگ متفاوت خواهد بود همچنان که هرمزگان قبل از جنگ و بعد از جنگ متفاوت خواهد بود. لذا این موضوع زیرساخت هایی را لازم دارد که زائران و بازدیدکنندگان از این محیط بتوانند از این زیرساخت ها استفاده کنند که قرار شد که ما این زیرساخت بزرگ را بسازیم و تقدیم کنیم.