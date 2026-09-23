باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - زنگ مهر به یاد دانش‌آموز شهید ایلیا خاتمی و دیگر شهدای حمله تروریستی آمریکا، با حضور بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در شهرستان لامرد به صدا درآمد.

بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم، با اشاره به حوادث تلخ نهم اسفند ۱۴۰۴، گفت: ساعاتی پس از حمله تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب، شهرستان لامرد در جنوب استان فارس صحنه یکی از وحشیانه‌ترین جنایات جنگی شد.

او با تشریح ابعاد این جنایت تروریستی افزود: در این حمله، یک مجموعه ورزشی، مناطق مسکونی پیرامون آن و فضا‌های غیرنظامی مجاور، از جمله محدوده‌ای نزدیک به یک دبستان، هدف اصابت موشک‌های آمریکایی قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آمار قربانیان این حمله جنایی تصریح کرد: در جریان حمله تروریستی آمریکا به لامرد، پنجاه دانش‌آموز مجروح شدند و ۲۳ نفر به شهادت رسیدند که شامل ۸ زن و ۱۵ مرد بود؛ در میان شهدا، ۴ دانش‌آموز و یک کودک دو ساله نیز حضور داشتند.

او با ابراز حمایت از خانواده‌های معزز قربانیان تأکید کرد: فرزندان شهدا، جانبازان و دانش‌آموزانی که در این حوادث آسیب دیده‌اند، در مدارس سما مورد حمایت قرار می‌گیرند و در صورت تمایل، امکان بهره‌مندی از بورس تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تا مقطع دکترا را خواهند داشت.

رنجبر در پایان با تأکید بر فلسفه این اقدامات گفت: هدف ما زنده نگه داشتن یاد شهدا و تقویت روحیه مقاومت و بصیرت در نسل آینده است؛ دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه خود می‌داند که نام شهدای حوادث اخیر، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید، را زنده نگه دارد و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نکند.