باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دادههای اولیه کشتیرانی که امروز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که تنها سه کشتی حامل مواد خام روز سهشنبه از تنگه هرمز عبور کردهاند که نسبت به چهار کشتی روز قبل کاهش یافته و در مقایسه با میانگین متحرک ده روزه که حدود ۱۵ کشتی بود، کاهش شدیدی را نشان میدهد.
دادههای شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان داد که ساعت ۰۲:۰۰ به وقت گرینویچ، سه کشتی، از جمله یک نفتکش پاناماکس، در حال ترک تنگه هرمز بودند.
دادههای کپلر و گروه بورس لندن نشان میدهد که تانکر حامل گاز طبیعی مایع «آلمفیر» پس از آخرین بار مشاهده شدن در خارج از این آبراه در ۱۹ سپتامبر، روز سهشنبه دوباره در داخل تنگه ظاهر شده است.
شایان ذکر است که تنگه هرمز پیش از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته، یک پنجم نفت و گاز جهان را از خود عبور میداد.
این کاهش ترافیک دریایی همزمان با ادعایی بود که دیروز توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد. او در این ادعا گفت که اگر توافقی برای پایان دادن به جنگ حاصل نشود، ممکن است ایران را «نابود» کند، ضمن اینکه به احتمال انعقاد توافق به زودی در بحبوحه اقدامات دیپلماتیک در سازمان ملل نیز اشاره کرد.
منبع: المیادین