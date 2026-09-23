مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: آبرسانی و رفع تنش آبی از ۳۵۰ روستا در ۲۶ شهرستان استان در دستور کار سال جاری قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرهاد سرگلزایی گفت: با ابلاغ اعتبارات سال مالی جاری از محل ردیف‌های مختلف، آبرسانی به ۳۵۰ روستا در برنامه اجرایی این شرکت قرار گرفته است.

به گفته او، در مجموع اجرای بیش از ۵۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع، احداث ۳۱۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب و همچنین حفر و تجهیز ۴۰ حلقه چاه در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان با اشاره به عملکرد سال گذشته این شرکت افزود: در سال ۱۴۰۴، آبرسانی و رفع تنش آبی از ۲۵۲ روستا با جمعیت ۸۶ هزار نفر محقق شده است.

سرگلزایی در ادامه به روند اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی استان اشاره کرد و گفت: آبرسانی به روستاهای استان در قالب طرح‌های مجتمع‌های روستایی و پروژه‌های تک‌روستایی، از محل اعتبارات استانی و ملی انجام می‌شود. این طرح‌ها از ابتدای سال با هماهنگی استانداری و سازمان برنامه و بودجه در قالب سند اجرایی تعریف شده و در مرحله اجرا قرار می‌گیرند.

او‌ با بیان این‌که طرح‌های اولویت‌دار برای کاهش مشکلات ناشی از خشکسالی و کاهش منابع آب در حال اجراست، افزود: آبرسانی به روستاها و رفع تنش آبی یکی از محورهای اصلی فعالیت شرکت آب و فاضلاب است و در همین راستا، طرح‌های متعددی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان در حال اجرا یا تکمیل است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: طرح‌های آبرسانی به مجتمع‌های روستایی در جنوب استان، مناطق دشتیاری، چابهار، کنارک، زرآباد، نیکشهر، سراوان، خاش و تفتان از جمله پروژه‌هایی است که با هدف تأمین آب پایدار و کاهش وابستگی به آبرسانی سیار اجرا می‌شود.

او تأکید کرد: پراکندگی سکونتگاه‌ها، خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی، تأمین آب در سیستان و بلوچستان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین اعتبارات مورد نیاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری آب شرب استان دارد.

منبع شرکت آبفا استان 

برچسب ها: آبرسانی روستایی ، شرکت آبفا
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