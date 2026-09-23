باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر آموزش و پرورش گفت: آغاز سال تحصیلی و «نوروز دانایی و توانایی» را به فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تبریک می‌گویم و امیدواریم سال پیش رو به برکت همدلی و مجاهدت‌های هوشمندانه خانواده بزرگ تعلیم و تربیت، سالی سرشار از آموختن، عدالت، کیفیت، هویت، امید و روز‌های روشن برای ایران عزیز باشد.

رسول قدیم‌خانی، نماینده وزیر آموزش و پرورش امروز چهارشنبه ۱ مهر در آیین زنگ مهر که در مدرسه مصلی نژاد مشهد برگزار شد، ضمن خیرمقدم به دانش‌آموزان، استاندار خراسان رضوی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهری، پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، را قرائت کرد.

در متن پیام وزیر آموزش و پرورش آمده است:

«سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می‌شود که غبار اندوه جانسوز شهادت قائد فرزانه امت اسلامی، داغ شهادت دانش‌آموزان و معلمان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، فرماندهان غیور، دولتمردان شجاع و جمعی از هموطنان عزیزمان بر دل‌های ما سنگینی می‌کند. مردان و زنانی که با ایمان، ایثار و فداکاری از عزت و سربلندی ایران اسلامی دفاع کردند، میراثی گران‌سنگ از ایمان، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و عشق به وطن را برای نسل‌های امروز و فردا به یادگار گذاشتند. خدای منان را شاکریم که در راستای تحقق منویات رهبر شهید امت، دولت چهاردهم به ریاست جناب آقای دکتر پزشکیان، مسئله آموزش و پرورش را در اولویت نخست خود قرار داده و با همت دولتمردان، خیرین و مشارکت وسیع و کم‌نظیر مردم، در دو سال گذشته گام‌های بسیار مهمی در راستای توسعه عدالت و ارتقای کیفیت برداشته شده است.

امروز با تأکید مقام معظم رهبری که توجه راهبردی به مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت را از جمله مسائل مهم کشور دانسته‌اند، می‌توان شرایط آموزش و پرورش را بهتر از گذشته رقم زد. اکنون با آغاز سال تحصیلی جدید، شور زندگی و امید به آینده، فصل شکوفایی علم و دانش و تربیت، بار دیگر جان می‌گیرد و مدرسه به وعده‌گاه امید، ایمان و آغاز فردای روشن برای ایران عزیز تبدیل می‌شود. میلیون‌ها دانش‌آموز به یاد دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، پرچمداری عدالت و اقتدار ایران اسلامی را در دست خواهند گرفت تا در کنار معلمان خود فصل تازه‌ای از آموختن، تجربه کردن، مسئولیت‌پذیری و ساختن آینده میهن عزیزمان را آغاز کنند. هر صبح که در‌های مدرسه گشوده می‌شود، آینده ایران دوباره آغاز می‌شود. شعار و محور حرکت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید، «عدالت، کیفیت و هویت برای ایران، برای مدرسه» است؛ سه آرمان به‌هم‌پیوسته برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مسیر ما در تربیت را روشن خواهد کرد.

مدرسه باید برخوردار از فرصت‌های عادلانه تربیتی و آموزشی باکیفیت باشد و نسلی برخوردار از هویت ملی برای ساختن ایران و تمدن نوین اسلامی تربیت کند. علاوه بر تمرکز بر توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان، تلاش خواهیم کرد دانش‌آموزانی دانا، توانمند، مسئولیت‌پذیر، امیدوار و برخوردار از کرامت و عزت نفس تربیت کنیم؛ نسلی که علم را با اخلاق، پیشرفت را با مسئولیت و هویت را با زندگی شایسته پیوند دهد و برای اعتلای ایران عزیز در تمامی ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از هیچ کوششی دریغ نورزد. زیست عفیفانه فرهنگی مبتنی بر کرامت انسان، حفظ حرمت خود و دیگران، مسئولیت‌پذیری و انتخاب آگاهانه است؛ فرهنگی که باید با الگوی عملی در محیط مدرسه نهادینه شود.

ما در آموزش و پرورش بر دو عهد استواریم؛ صیانت از حریم مدرسه و برنامه‌ریزی و تلاش برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان مهد تربیت و تعالی و تلاش برای ارتقای منزلت و بهبود معیشت معلمان شریف و عزیز به عنوان سرمایه‌های بی‌بدیل نظام تعلیم و تربیت. باور داریم اقتدار آینده ایران از مدرسه می‌گذرد؛ از کلاس درس، از دستان توانمند معلمان و از اندیشه و اراده دانش‌آموزانی که از امروز برای ساختن فردای کشور آماده می‌شوند. امروز بیش از همیشه به اتحاد، همدلی و امید نیاز داریم؛ امیدی که نه از نادیده گرفتن رنج‌ها و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی دشمنان، بلکه از ایمان به توانایی ملت ایران برای عبور از دشواری‌ها و ساختن فردای بهتر سرچشمه می‌گیرد. آغاز سال تحصیلی و «نوروز دانایی و توانایی» را به فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تبریک می‌گویم و امیدواریم سال پیش رو به برکت همدلی و مجاهدت‌های هوشمندانه خانواده بزرگ تعلیم و تربیت، سالی سرشار از آموختن، عدالت، کیفیت، هویت، امید و روز‌های روشن برای ایران عزیز باشد.»

منبع ایسنا