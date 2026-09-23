تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست ۴ بر ۱ مقابل کره شمالی در سومین بازی گروهی، از مرحله گروهی مسابقات آسیایی ناگویا کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۹ صبح امروز (چهارشنبه) سومین بازی خود را در گروه B بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مقابل کره شمالی در ورزشگاه WAVE CARIYA آغاز کرد و در نهایت با شکست ۴ بر یک از دور رقابت‌ها کنار رفت.

شاگردان حسین عبدی در دقیقه ۱۷ با گل امیرحسین حسین‌زاده از حریف پیش افتادند، اما در ادامه چو کوک (۴۱) را میونگ سونگ (۴۴ و ۵۱) و پاک چونگ سونگ (۶۸) برای کره شمالی گلزنی کردند تا کره شمالی با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ایران در رتبه دوم گروه قرار گرفت و به مرحله بعدی صعود کرد.

ایران هم با چهار امتیاز و تفاضل گل ضعیف‌تر نسبت به کره شمالی در رتبه سوم جدول این گروه ایستاد.

محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، دانیال ایری، ابوالفضل کوهی، یاسین جرجانی، مبین دهقان (۸۲- سهیل صحرایی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۷۱- مسعود محبی)، سعید سحرخیزان، یوسف مزرعه (۵۲- اسماعیل قلی‌زاده)، امیرحسین حسین‌زاده (۵۲- پوریا شهرآبادی) و کسری طاهری (۴۶- قاسم لطیفی) برای تیم ایران به زمین رفتند.

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برچسب ها: تیم ملی امید ، ناگویا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
بی عرضه تربت ورزش در ایران حیف این همه پول مفت
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
غضنفر
۱۷:۲۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
تیم بی برنامه،بدون هدف، بدون تاکتیک، بازیکنان بی انگیزه، بدون تکنیک، ناتوان در کارهای فردی و تیمی، هیچ کدام حتی در حد تیم نوجوانان و جوانان هم نبودند، چه برسد به تیم امید! کلاً فوتبال کشور را نا امید کردن؟ اگر تیم جوانان می رفت نتایج بهتر از این بود!
۰
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۶:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
فساد دلیلشه
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
وقتی ریشه و پایه و اساس فوتبال روی فساد و پارتی و پول بنا بشه، انتظار پیشرفت و قهرمانی دارید؟!؟!
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
بابک
۱۴:۱۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
فوتبال پایه در شرایط بدی هست و پول و پارتی همه چیز رقم میزنه همین. فوتبال پایه در بدترین شرایط هست.
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
چقدر بی ثبات. یکم روی فوتبال پایه کار کنید.
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
یعنی پول بپاشن رو فوتبال

کم هدر میدیم بیت المال ؟؟؟

مگه کارگر ایرانی کم زحمت میکشد از یک فوتبالیست؟؟؟

مگه افتخار تلاش کارگر ایرانی کمتر از افتحار بازی بازیکن فوتبال هس؟؟؟


چرا همش پزشک و بزرگ میکنیم در حد درامدزایی کلانی

چرا همش بازیکن یا بازیگر و بزرگ میکنیم؟؟
اونا کارشونه فوتبال بازی و نمایش فیلم و سریال

ولی بقیه مشاغل و چرا بزرگش نمیکنیم؟؟
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