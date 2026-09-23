تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست ۴ بر ۱ مقابل کره شمالی در سومین بازی گروهی، از مرحله گروهی مسابقات آسیایی ناگویا کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۹ صبح امروز (چهارشنبه) سومین بازی خود را در گروه B بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مقابل کره شمالی در ورزشگاه WAVE CARIYA آغاز کرد و در نهایت با شکست ۴ بر یک از دور رقابت‌ها کنار رفت.

شاگردان حسین عبدی در دقیقه ۱۷ با گل امیرحسین حسین‌زاده از حریف پیش افتادند، اما در ادامه چو کوک (۴۱) را میونگ سونگ (۴۴ و ۵۱) و پاک چونگ سونگ (۶۸) برای کره شمالی گلزنی کردند تا کره شمالی با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ایران در رتبه دوم گروه قرار گرفت و به مرحله بعدی صعود کرد.

ایران هم با چهار امتیاز و تفاضل گل ضعیف‌تر نسبت به کره شمالی در رتبه سوم جدول این گروه ایستاد.

محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، دانیال ایری، ابوالفضل کوهی، یاسین جرجانی، مبین دهقان (۸۲- سهیل صحرایی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۷۱- مسعود محبی)، سعید سحرخیزان، یوسف مزرعه (۵۲- اسماعیل قلی‌زاده)، امیرحسین حسین‌زاده (۵۲- پوریا شهرآبادی) و کسری طاهری (۴۶- قاسم لطیفی) برای تیم ایران به زمین رفتند.