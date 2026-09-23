باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حجت علی محمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در همایش بین المللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده های آن با اشاره به ورود این سازمان به زنجیره ارزش محصولات کشاورزی گفت: در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهای مختلف بسته شده که به طور جدی پیگیری می‌شود.

به گفته وی، نگرانی‌هایی در موضوع اقتصاد کشاورزی در خصوص اختلاف درآمدی محصولات کشاورزی وجود دارد که بجاست. براین اساس یکی از ۴ تا ۵ مسئله‌ای که سازمان نظام مهندسی کشاورزی دنبال می‌کند، صدور شناسنامه برای محصولات کشاورزی برای صادرات است که این امر با همکاری اتاق اصناف کشاورزی پیگیری می‌شود.

علی محمدی با تاکید بر پیگیری جدی این سازمان در امر شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی بیان کرد: سال‌هاست در موضوع صادرات فلفل، پسته و... مشکلاتی وجود دارد که با رفتن به سوی کشت و تولید ارگانیک می‌توان از محصولات خود دفاع کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در پایان گفت: مسئولیت صدور شناسنامه برای صادرات محصولات کشاورزی را برعهده گرفته‌ایم که امیدواریم مشکلات موجود حل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: شناسه‌دار شدن محصولات، امکان رهگیری آنها از محل تولید تا بازار صادراتی را فراهم می‌ کند و در صورت مطرح‌ شدن ابهام درباره کیفیت یا سلامت محصول اطلاعات و مستندات لازم در دسترس خواهد بود.



علی‌محمدی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای صادرات برخی محصولات افزود: در سال‌های گذشته درباره محصولاتی مانند پسته و فلفل، ادعاهایی در بازارهای هدف مطرح شد که بر روند صادرات آنها تأثیر گذاشت.



وی ادامه داد: ممکن است نتوان همه محصولات تولیدی کشور را ارگانیک یا دارای گواهی محصول سالم معرفی کرد اما می‌ توان با نظارت مستمر ثبت اطلاعات تولید و صدور شناسه از کیفیت محصولات صادراتی و حقوق کشاورزان دفاع کرد.



رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: تصویری که گاهی علیه محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی ایجاد می‌شود، با واقعیت همه تولیدات کشور مطابقت ندارد و بسیاری از محصولات ایرانی از کیفیت و قابلیت لازم برای صادرات برخوردار هستند؛ بنابراین برای رفع ابهام‌ ها، باید همه مراحل تولید قابل رهگیری باشد.



علی‌محمدی افزود: صدور شناسه محصول علاوه بر کمک به صادرکنندگان می‌ تواند اعتماد بازارهای هدف را افزایش دهد و مسیر حضور پایدار محصولات کشاورزی ایران در بازارهای بین‌ المللی را هموار کند.



وی گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی مسئولیت نظارت فنی بر این فرآیند را بر عهده می‌ گیرد تا صادرکنندگان بتوانند محصولات خود را با مستندات دقیق و قابل‌اعتماد به جهان عرضه کنند.