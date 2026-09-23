سازمان تأمین اجتماعی جزئیات نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه دوران سربازی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی جزئیات نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه دوران سربازی را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، بیمه‌شدگان واجد شرایط می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به احتساب سوابق دوران خدمت سربازی خود اقدام کنند.

در اجرای بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که از مردادماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، کلیه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی، از جمله بیمه‌شدگان اجباری، گروه‌های خاص بیمه‌ای با ماهیت اختیاری و دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری، در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند برای خرید حق بیمه دوران سربازی اقدام کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، متقاضی باید در زمان درخواست، بیمه‌پرداز باشد و حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند. پس از ورود به سامانه، باید از منوی «بیمه‌شدگان» وارد بخش «امور بیمه‌شدگان» شده و گزینه «محاسبه خرید خدمت سربازی» را انتخاب کنند.

پس از انجام محاسبات، مبلغ حق بیمه قابل پرداخت به متقاضی اعلام می‌شود و فرد می‌تواند نسبت به پرداخت حق بیمه مدت خدمت وظیفه خود اقدام کند.

نحوه محاسبه حق بیمه دوران سربازی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مبلغ حق بیمه دوران سربازی از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

تعداد ماه‌های سربازی × ۲۳ درصد × میانگین مبلغ حق بیمه
 در این محاسبه، میانگین مبلغ حق بیمه یک سال آخر یا مبلغ حق بیمه ماه آخر، هرکدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

سهم دولت در پرداخت حق بیمه سربازی چقدر است؟

 سهم براساس نرخ حق بیمه افراد، میزان مشخصی از سهم را پرداخت می‌کند، اما مابقی مبلغ حق بیمه مطابق محاسبه انجام‌شده بر عهده بیمه‌شده خواهد بود که البته در ماه‌های گذشته براساس گزارش‌های غیررسمی، دولت سهم خود را در این بخش به طور کامل قطع کرده است.

همچنین سقف دوره قابل قبول برای پرداخت حق بیمه دوران سربازی ۳۰ ماه اعلام شده است.

بر این اساس، افراد واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ حق بیمه دوران خدمت خود را محاسبه کرده و پس از اطلاع از میزان سهم قابل پرداخت، نسبت به پرداخت آن و احتساب سوابق خدمت سربازی در سوابق بیمه‌ای خود اقدام کنند.

برچسب ها: دوران سربازی ، تامین اجتماعى
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
والا سال ۷۸ تا ۸۰ در ارتش هوانیروز تهران خدمت کردیم
گفتن حق بیمه از حقوقمون کم شده و سابقه حساب میشه. الان چجوری باید ثابت کنیم؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
مگه به ما حقوق کارگر را می دادند که حالا باید مثل کارگرحق بیمه پرداخت کنیم؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
چرا باید وقتی دوسال ما برای این مملکت زحمت کشیدیم، سربازی رفتیم، پول هم بدیم به سازمان تامین اجتماعی؟!!خیلی جالب
۲
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
پول زوره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
دقیقا این سئوال همه ما هست! دوسال خدمت داشتیم اونهم اجباری نه اختیاری و حالا برای لحاظ شدن سوابق بیمه باید پول هم بدیم؟!!! این چه قانون و منطقیه؟
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