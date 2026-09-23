باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی جزئیات نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه دوران سربازی را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، بیمهشدگان واجد شرایط میتوانند با ثبت درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به احتساب سوابق دوران خدمت سربازی خود اقدام کنند.
در اجرای بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که از مردادماه سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، کلیه بیمهشدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی، از جمله بیمهشدگان اجباری، گروههای خاص بیمهای با ماهیت اختیاری و دریافتکنندگان مقرری بیکاری، در صورت داشتن شرایط لازم میتوانند برای خرید حق بیمه دوران سربازی اقدام کنند.
بر اساس ضوابط اعلامشده، متقاضی باید در زمان درخواست، بیمهپرداز باشد و حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.
متقاضیان میتوانند برای ثبت درخواست به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند. پس از ورود به سامانه، باید از منوی «بیمهشدگان» وارد بخش «امور بیمهشدگان» شده و گزینه «محاسبه خرید خدمت سربازی» را انتخاب کنند.
پس از انجام محاسبات، مبلغ حق بیمه قابل پرداخت به متقاضی اعلام میشود و فرد میتواند نسبت به پرداخت حق بیمه مدت خدمت وظیفه خود اقدام کند.
نحوه محاسبه حق بیمه دوران سربازی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مبلغ حق بیمه دوران سربازی از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
تعداد ماههای سربازی × ۲۳ درصد × میانگین مبلغ حق بیمه
در این محاسبه، میانگین مبلغ حق بیمه یک سال آخر یا مبلغ حق بیمه ماه آخر، هرکدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه قرار میگیرد.
سهم دولت در پرداخت حق بیمه سربازی چقدر است؟
سهم براساس نرخ حق بیمه افراد، میزان مشخصی از سهم را پرداخت میکند، اما مابقی مبلغ حق بیمه مطابق محاسبه انجامشده بر عهده بیمهشده خواهد بود که البته در ماههای گذشته براساس گزارشهای غیررسمی، دولت سهم خود را در این بخش به طور کامل قطع کرده است.
همچنین سقف دوره قابل قبول برای پرداخت حق بیمه دوران سربازی ۳۰ ماه اعلام شده است.
بر این اساس، افراد واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ حق بیمه دوران خدمت خود را محاسبه کرده و پس از اطلاع از میزان سهم قابل پرداخت، نسبت به پرداخت آن و احتساب سوابق خدمت سربازی در سوابق بیمهای خود اقدام کنند.