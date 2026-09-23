باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل کمیته امداد استان گفت: این پویش مردمی فرصتی ارزشمند است تا با جلب مشارکت‌های عمومی و نیکوکاری شهروندان، زمینه حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان نیازمند فراهم شده و گامی مؤثر در جهت رقم زدن آینده‌ای روشن‌تر برای آینده‌سازان این دیار برداشته شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار کرد: تعداد ۱۱۷ پایگاه ثابت در سطح استان آماده دریافت و جمع‌آوری کمک‌های مردم نوع‌دوست استان هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست دانش‌آموزان عزیز برسانند.

وی بیان کرد: همچنین هم‌استانی‌های نیک‌اندیش می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری «ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ ستاره 1 مربع» و یا با استفاده از شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۵۲۳۴ در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند.

میری افزود: هم‌اکنون 193 هزار و 372 دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان قرار دارند و از خدمات این نهاد انقلابی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان ضمن تقدیر از همراهی همیشگی خیرین بیان کرد: از مردم نیک‌اندیش استان می‌خواهیم تا با پیوستن به پویش «آینده‌ساز باشیم»، ما را یاری کنند تا نگذاریم هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات معیشتی و فقدان مایحتاج تحصیلی از علم‌آموزی محروم بماند.

منبع کمیته امداد استان