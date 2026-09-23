فرودگاه نجف اعلام کرد پرواز‌های ایران و دیگر مقاصد بدون وقفه ادامه دارد و تاکنون هیچ دستورالعملی برای تعلیق پرواز‌ها صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مثنی الطالقانی، معاون مدیر رسانه و روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی نجف، امروز چهارشنبه تایید کرد که پرواز‌ها به مقاصد مختلف، به ویژه پرواز‌ها به ایران و از ایران، طبق برنامه‌های اعلام شده ادامه خواهد یافت.

الطالقانی به خبرگزاری شفق نیوز گفت: «فرودگاه بین‌المللی نجف همچنان طبق برنامه‌های اعلام شده به پرواز‌های خود ادامه می‌دهد و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.»

او افزود که «فرودگاه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی دولت عراق در مورد پرواز‌ها متعهد است و در صورت صدور هرگونه تصمیمی مبنی بر توقف پرواز‌ها به ایران، اداره فرودگاه از آن تبعیت کرده و آن را اجرا خواهد کرد».

او با اشاره به اینکه «پرواز‌ها به طور روان در حال انجام است و طبق برنامه‌های اعلام شده توسط شرکت‌های هواپیمایی، هیچ توقفی وجود ندارد»، اظهار داشت: «تاکنون هیچ دستورالعملی در مورد تعلیق پرواز‌ها توسط دولت عراق، استانداری نجف یا مقامات ذیصلاح در سازمان هواپیمایی کشوری صادر نشده است.»

شایان ذکر است که روز دوشنبه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی ایران ظرف دو روز فعالیت خود را در سراسر جهان متوقف خواهند کرد و آمریکا ایران را از طریق هوا نیز محاصره خواهد کرد.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: فرودگاه نجف ، پرواز به ایران ، محاصره ایران
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