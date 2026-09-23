باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ مهدی بنده‌مرادی مسئول اقشار بسیج و متخصصین سپاه بیت‌المقدس کردستان؛ پیش از ظهر امروز چهارشنبه یکم مهرماه در دیدار اعضای شبکه نخبگانی بسیج، هیئت‌های اندیشه‌ورز و جمعی از بسیجیان با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل استان و ارائه راهکار برای کمک به حل مشکلات برگزار شده است.

وی افزود: در این نشست دو مسئله اصلی در هیئت اندیشه‌ورز مورد بررسی قرار می‌گیرد که نخستین موضوع، کاهش جذابیت و کارآمدی الگو‌های زیست عفیفانه در میان نسل جوان و موضوع دوم نیز بررسی زمینه‌های تکمیل و توسعه ایجاد زنجیره تولید است.

بنده‌مرادی ادامه داد: موضوع زیست عفیفانه با مسئولیت دکتر سیدشهاب ارکیان و موضوع زنجیره تولید نیز با مسئولیت دکتر شهسواری بررسی و نتایج آن در این نشست ارائه خواهد شد.

مسئول اقشار بسیج و متخصصین سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: در ادامه نیز مسائل سه گروه اقتصاد و زیربنایی، تعلیم و تربیت و فرهنگی و اجتماعی مجمع بسیجیان استان بررسی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز در مجموعه بسیج بیان کرد: هیئت‌های اندیشه‌ورز در رده‌های مختلف بسیج، حوزه‌ها، کانون‌ها، معاونت‌ها و بخش‌های ستادی تشکیل شده‌اند تا در تصمیم‌گیری و حل مسائل به فرماندهان و مدیران بسیج کمک کنند.

بنده‌مرادی افزود: شبکه نخبگانی و مجموعه بسیجیان نیز در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت می‌کنند و تلاش آنها ارائه راهکار برای حل مسائل جامعه است.

*تلاش برای تدوین الگوی بومی زیست عفیفانه*

دکتر سیدشهاب ارکیان، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان نیز در این نشست با اشاره به بررسی موضوع زیست عفیفانه اظهار کرد: این موضوع می‌تواند یک مسئله راهبردی در حوزه‌های اجتماعی، تربیتی و توسعه‌ای استان باشد.

وی افزود: عنوان مسئله‌ای که در این کارگروه انتخاب شده، «شناسایی و تبیین راهبرد‌های ایجابی و اقناعی برای افزایش جذابیت و مقبولیت زیست عفیفانه در میان نسل جدید استان کردستان» است.

ارکیان گفت: ایده این موضوع از جلساتی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت و در آن زمان بر توجه بیشتر به مفهوم عفت تأکید شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کردستان ادامه داد: زیست عفیفانه تنها به موضوع پوشش محدود نمی‌شود و ابعاد مختلفی مانند نگاه، گفتار، رفتار، اقتصاد، ذهن و سایر ابعاد زندگی فرد را دربرمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه سبک زندگی نسل جوان نسبت به گذشته تغییر کرده است، افزود: گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی از جمله عواملی است که بر این تغییرات تأثیر گذاشته و در چنین شرایطی ممکن است برخی مفاهیم فرهنگی برای جوانان به جای یک انتخاب آگاهانه و معنادار، به عنوان یک الزام بیرونی تلقی شود.

ارکیان تصریح کرد: پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان مفهوم زیست عفیفانه را برای نسل جوان جذاب، معنادار و قابل پذیرش کرد، نه اینکه صرفاً یک پیام فرهنگی را بار‌ها تکرار کنیم.

وی ضعف تولید محتوای جذاب، روش‌های یک‌سویه، مشارکت محدود جوانان در طراحی برنامه‌ها، استفاده ناکافی از ظرفیت فضای مجازی و فاصله میان سیاست‌های فرهنگی با نیاز‌ها و پرسش‌های واقعی نسل جوان را از جمله چالش‌های موجود عنوان کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کردستان گفت: در کنار این موارد، مشکلات اقتصادی و دشواری‌های خانواده نیز باید در بررسی این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کردستان اظهار کرد: فرهنگ غنی کردی، گرایش مردم به ورزش، سرمایه اجتماعی محلی، نقش خانواده گسترده، جایگاه علما، هنرمندان و ادیبان، موسیقی و ادبیات بومی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و رسانه‌های محلی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای طراحی یک الگوی بومی استفاده کرد.

ارکیان پیشنهاد کرد: به جای طراحی یک نسخه عمومی و از پیش آماده، یک الگوی بومی متناسب با شرایط استان کردستان طراحی شود که در آن خانواده، مدرسه، دانشگاه، نخبگان فرهنگی و رسانه‌ها در کنار یکدیگر قرار داشته باشند و خود جوانان نیز در طراحی و اجرای آن مشارکت کنند.

وی افزود: برای بررسی این موضوع، کارگروهی با مشارکت افرادی که به صورت داوطلبانه در دانشگاه فرهنگیان اعلام آمادگی کرده‌اند تشکیل شده و از ظرفیت مراکز دانشگاهی و مؤسسات فرهنگی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کردستان ادامه داد: تلاش می‌کنیم در پایان این مطالعه، سندی راهبردی تدوین شود که در صورت تأیید و پذیرش دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی استان، قابلیت استفاده در برنامه‌های آنها را داشته باشد.

صالحی باشگاه خبرنگاران: ارکیان گفت: این سند می‌تواند شامل راهبرد‌های آموزشی، رسانه‌ای، دانشگاهی و خانواده‌محور و مبتنی بر فرهنگ بومی کردستان باشد و برای هر راهبرد نیز شاخص‌های ارزیابی مشخص شود.

وی در پایان پیشنهاد کرد این مطالعه زمینه تدوین یک سند راهبردی پنج‌ساله برای ارتقای سبک زیست عفیفانه در کردستان را فراهم کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کردستان تأکید کرد: برای اثرگذاری در حوزه فرهنگ باید از گفتن برای جوانان به سمت گفت‌و‌گو با جوانان، از اجبار به اقناع، از پیام‌رسانی یک‌سویه به مشارکت و از نسخه‌های عمومی به سمت الگو‌های بومی حرکت کرد.