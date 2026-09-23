باشگاه خبرنگاران جوان - روادید هر ۳ عضو کاروان اعزامی تیم ملی اسکیت سرعت ایران برای حضور در بازی‌های جهانی اسکیت ۲۰۲۶ به میزبانی پاراگوئه از طرف وزارت امور خارجه این کشور صادر شد.

بر این اساس، امیرمهدی یاحقی دارنده مدال طلای آسیا و برنز سرعت جهان، یسنا حق نظری دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا و محمد صالحی مربی تیم ملی، ۳ نماینده اسکیت ایران در این رقابت‌ها خواهند بود.

صدور ویزای اعضای تیم اعزامی با پیگیری‌های روابط بین‌الملل فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های تمام قد رامین عتیقه چی رییس ایرانی کمیسیون اسکیت اینلاین هاکی آسیا و عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی انجام شد.

در همین رابطه حسین خیری‌نیا رئیس فدراسیون اسکیت، ضمن آرزوی موفقیت برای تیم اعزامی ایران، از پیگیری‌های رامین عتیقه چی که به صدور روادید اعضای کاروان منجر شد، تشکر و قدردانی نمود.

خیری‌نیا همچنین با اشاره به اهمیت آمادگی تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها اظهار داشت: «اردو‌های تیم ملی تا زمان اعزام به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد و در صورت فراهم شدن شرایط، در تلاش هستیم پیش از اعزام ورزشکاران، یک اردوی برون‌مرزی نیز برای تیم ملی برگزار کنیم.»

بازی‌های جهانی ۲۰۲۶ اسکیت به میزبانی پاراگوئه، یکی از رویداد‌های مهم پیش‌روی اسکیت‌بازان ایران است و ملی‌پوشان کشورمان با هدف حضور قدرتمند و کسب نتیجه در این رقابت‌ها آماده می‌شوند.