باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد خوش اخلاق معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت برنج در سطح سه هزار و ۸۰۰ هکتار از شالیزارهای استان خبر داد و گفت: امسال حدود ۲۰ هزار تن شلتوک در قزوین تولید و ۱۴هزار تن برنج سفید استحصال میشود.
وی افزود: برداشت برنج از شالیزارهای شهرستان قزوین آغاز شده و ارقام غالب کشتشده در این منطقه شامل علیکاظمی و هاشمی است.
خوش اخلاق بیان کرد: بخش عمده شالیزارهای استان در منطقه الموت و در حاشیه رودخانه شاهرود قرار دارد و برداشت محصول در این منطقه نیز در حال انجام است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تاکنون بیش از ۴۰ درصد از سطح مزارع برنج استان بهصورت مکانیزه و با استفاده از کمباینهای مخصوص برداشت شده است.
وی بیان کرد: برداشت مکانیزه با کاهش هزینههای تولید، افزایش سرعت عملیات و کاهش ضایعات، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و بهبود فرآیند تولید برنج دارد.
این مسئول با اشاره به اهمیت اقتصادی برنج در منطقه الموت تصریح کرد: کشت این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی، زمینه اشتغال و تأمین معیشت بیش از چهار هزار نفر از بهرهبرداران و مردم منطقه را فراهم کرده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به شرایط مناسب آبوهوایی، وضعیت مطلوب مزارع و تلاش کشاورزان، پیشبینی میشود برداشت برنج در سال جاری از نظر کمی و کیفی در شرایط مطلوبی انجام شود.
منبع: جهاد کشاورزی قزوین