باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سردار بهروز، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، در سفر به شهرستان درمیان، ابتدا با حضور در گلزار شهدای گمنام مرکز بخش میاندشت، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کرد.

وی در ادامه با حضور در روستای بورنگ، از گروه‌های جهادی مستقر در این روستا بازدید و در جریان فعالیت‌ها و خدمات جهادگران قرار گرفت.

بهره‌برداری از طرح آسفالت جاده بین‌مزارع روستای دفت‌آباد، به نمایندگی از ۹ طرح عمرانی، از دیگر برنامه‌های فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) در شهرستان درمیان بود.

همچنین با حضور سردار بهروز در مسجد امام محمدباقر (ع) اسدیه، ۸۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان توزیع شد.

در ادامه این سفر، نمایشگاه «اقتصاد به توان مردم» شهرستان درمیان نیز با حضور فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) افتتاح شد. در این نمایشگاه ۳۰ غرفه در زمینه صنایع‌دستی، محصولات خانگی و فعالیت‌های فرهنگی برپا شده است.

در مجموع، طرح‌های عمرانی اجراشده شامل بهسازی و ساماندهی سه گلزار شهدا در قهستان و زیدان به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ مترمربع، آسفالت سه جاده بین‌مزارع در زیدان، گزیک و زیربراندود به مساحت ۶۲ هزار مترمربع، آسفالت معابر حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج به مساحت ۵ هزار و ۸۰۰ مترمربع و آسفالت دو جاده روستایی دفت‌آباد و حاجی‌آباد به مساحت ۳۲ هزار مترمربع است.

بر اساس اعلام مسئولان، مجموع عملیات آسفالت این طرح‌ها ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع است که برای اجرای آنها ۶۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.