باشگاه خبرنگاران جوان- ملی‌پوشان ایران در تقابل با قدرت اول آسیا (هند)، با وجود شکست ۲۳ بر ۳۷ در دیدار تعیین صدرنشینی، مسیر خود را برای صعود به مراحل حذفی بازی‌های آسیایی ناگویا کاملاً هموار کردند. تیم زنان ایران که در روز‌های گذشته با عملکردی درخشان و پیروزی‌های مقتدرانه مقابل ژاپن و بنگلادش خود را به مرحله بعد رسانده بود، در دیدار چهارم خود مقابل هند، فرصت کسب رتبه نخست گروه را از دست داد.

کادر فنی به رهبری غلامرضا مازندرانی، با مدیریت ترکیبی از بازیکنان باسابقه و جوان، آماده است تا در رقابت‌های حذفی، برای کسب مدال تلاش کند. حضور بازیکنانی نظیر زهرا آسترکی، حدیث وارسته و مهتاب لک علی‌آبادی، امید‌های ایران را برای درخشش در مراحل پیش رو افزایش داده است.