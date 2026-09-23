مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از برگزاری بیش از ۲۰ ویژه‌برنامه فرهنگی، آموزشی و تخصصی به مناسبت هفته گردشگری در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، پویا طالب‌نیا با بیان اینکه برنامه‌های هفته گردشگری از پنجم مهرماه در استان آغاز و تا ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، افزایش مشارکت فعالان این حوزه، ارتقای آگاهی عمومی و توجه بیشتر به حفاظت از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کردستان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برگزاری مراسم هفته گردشگری، اعلام نتایج فراخوان ایده‌پردازی هوش مصنوعی در گردشگری، برگزاری کارگاه آموزشی قوانین بیمه و مالیات تاسیسات گردشگری و نشست تخصصی با دانشگاه در حوزه گردشگری و هوش مصنوعی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

او عنوان کرد: همچنین در حوزه آموزش و سلامت، برنامه‌هایی با موضوع بهداشت مواد غذایی، پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی و بهداشت عمومی واحدهای اقامتی برگزار خواهد شد.

طالب‌نیا از برگزاری برنامه‌های مربوطه با میراث‌فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی نیز خبر داد و یادآور شد: پاکسازی محوطه تاریخی کرفتو، پاکسازی محدوده گردشگری باباگرگر و پاکسازی محدوده پل تاریخی قشلاق از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری در استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: در بخش محیط زیست و گردشگری پایدار نیز فراخوان طرح‌های گردشگری حاشیه سدهای استان و مراسم درختکاری در محوطه سد سورال دهگلان پیش‌بینی شده است که زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری منابع آبی و طبیعی استان را فراهم می‌کند.

او اظهار کرد: برگزاری مسابقه دوچرخه‌سواری در مسیرهای گردشگری زریبار مریوان و باباگرگرقروه، برگزاری برنامه در مجتمع گردشگری یزدان‌پناه و افتتاح موزه رستوران جهان‌نما نیز ازجمله برنامه‌های این هفته است.

طالب‌نیا همچنین از برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد و گفت: نشست با رسانه‌ها فرصتی برای تشریح ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حوزه گردشگری استان و تقویت ارتباط میان مجموعه میراث‌فرهنگی و رسانه‌هاست.

او بیان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی در خصوص طراحی و نظارت بر طرح‌های گردشگری نیز در این هفته دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی برای کسب‌وکارهای گردشگری و اعضای ستاد سفر و همچنین برنامه ثبت ناملموس غذاهای محلی استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است و تلاش شده مجموعه برنامه‌های هفته گردشگری، طیف متنوعی از فعالان، علاقه‌مندان و جامعه محلی را دربرگیردـ

 

منبع: میراث فرهنگی استان 

برچسب ها: کردستان ، میراث فرهنگی ، جاذبه های گرشگری
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