 رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان، از وقوع سانحه رانندگی در محور باراندوز - پیرانشهر و ارائه خدمات درمانی به ۶ مصدوم این حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر فرزین رضازاده،  رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی گفت: «در ساعت ۰۸:۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵، گزارش برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو در محور باراندوز به سمت پیرانشهر، راه فرعی خطایلو به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.»

وی افزود:بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۴ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه مجموعاً ۶ نفر دچار آسیب دیدگی شدند که حال عمومی یکی از مصدومان وخیم اعلام شد. این ۶ مصدوم پس از ارزیابی و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده آسیب دیدگان، نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه سرعت مجاز در محورهای فرعی و شریانی استان هشدار داد.

برچسب ها: سانحه رانندگی ، اورژانس
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