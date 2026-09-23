جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان، از دستگیری یک فرد محکوم و متواری مرتبط با پرونده کلاهبرداری کلان در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان، از دستگیری یک فرد محکوم و متواری مرتبط با پرونده کلاهبرداری کلان در این استان خبر داد.

سرهنگ پورامینایی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی وصول پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از طریق جعل اسناد و مدارک، کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان، اقدامات اطلاعاتی و پلیسی گسترده‌ای را جهت شناسایی متهم آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم مذکور با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و اقدام به ساخت مهر و جعل امضای مشتریان، موفق به کلاهبرداری به مبلغ بیش از ۲۶ میلیارد تومان شده و متعاقباً از محل وقوع جرم متواری شده است.

سرهنگ پورامینایی در پایان تأکید کرد: پس از شناسایی محل اختفای متهم، وی در عملیاتی دستگیر و جهت طی مراحل قانونی و تحمل محکومیت قضایی، تحویل مراجع قضایی شد.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، کلاهبرداری
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