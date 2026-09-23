بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت.
او افزود: از پنجشنبه شب با تغییر جهت جریانات، افزایش ابر و از روز جمعه کاهش دما پیشبینی میشود.
حمیدی گفت: از جمعه تا سهشنبه هفته آینده، آسمان مازندران غالباً نیمهابری تا ابری همراه با بارشهای پراکنده خواهد بود.
او همچنین افزود: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب خواهد بود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران