دمای هوا در مازندران امروز و فردا روند افزایشی دارد و از جمعه کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت.

او افزود: از پنجشنبه شب با تغییر جهت جریانات، افزایش ابر و از روز جمعه کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی گفت: از جمعه تا سه‌شنبه هفته آینده، آسمان مازندران غالباً نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش‌های پراکنده خواهد بود.

او همچنین افزود: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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