باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - مدیر کل تعزیرات استان اظهار کرد: در حوزه بهداشت، اقدامات قانونی و نظارتی شامل ۲ مورد لغو پروانه، ۲ مورد نصب پارچه، ۱۲ مورد تعطیلی داروخانه و ۶ مورد تعطیلی مؤسسات زیبایی انجام شده است.

وی افزود: در بخش کالا و خدمات نیز ۷۱ مورد پلمب و نصب پارچه و همچنین ۲۶۸ پرونده منتهی به برائت ثبت شده است.

رحیمیان بیان کرد: بر اساس این گزارش، میزان محکومیت‌های صادرشده در حوزه کالا و خدمات ۱۸۴ میلیارد ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: در بخش رسیدگی به شکایات مردمی، ۸۰ شکایت دریافت و ۱۰۵ تخلف ثبت شده است.

تقلب و گران‌فروشی؛ بیشترین تخلفات ثبت‌شده

مدیر کل تعزیرات استان گفت: بررسی تخلفات ثبت‌شده نشان می‌دهد تقلب با ۴۳ مورد در صدر تخلفات قرار داشته و پس از آن گران‌فروشی با ۳۲ مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در بخش نظارت میدانی نیز ۴۶۳ اکیپ گشت فعال بوده‌اند و در مجموع ۲ هزار و ۸۹۳ مورد بازرسی از واحد‌های مختلف انجام شده که در ۹۵۷ مورد تخلف احراز شده است؛ به‌طور میانگین، برای هر اکیپ گشت حدود ۶ بازرسی انجام شده است.

رحیمیان بیان کرد: بیشترین بازرسی از واحد‌های صنفی مربوط به نانوایان با ۵۷۲ مورد، خواروبارفروشی‌ها با ۲۷۱ مورد، سوپرمارکت‌ها با ۲۴۰ مورد، مرغ و ماهی با ۲۳۱ مورد و آرایشگران زنانه با ۱۶۹ مورد بوده است.

وی افزود: همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، پرونده‌های تشکیل‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی شامل ۲۰۲ پرونده توسط گمرک، ۴۸ پرونده توسط صمت، ۲۵ پرونده توسط شرکت نفت، ۱۸ پرونده توسط منابع طبیعی در حوزه قاچاق چوب و ۱۸ پرونده توسط جهاد کشاورزی بوده است.

مدیر کل تعزیرات استان گفت: این آمار بیانگر استمرار نظارت و رسیدگی به تخلفات بازار و قاچاق کالا و ارز با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با متخلفان در سطح استان کردستان است.