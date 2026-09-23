معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در ۴ ماه گذشته فشار زیادی برای تأمین ذخایر وارد کردیم و اکنون ۶ ماه ذخیره داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت در جریان نشست تخصصی اعضای کمیسیون سلامت مجلس در دانشگاه علوم پزشکی بابل، بر اهمیت درک عمیق از مفهوم «بهداشت» تأکید کرد و نسبت به رویکردهای صرفاً درمانی و هزینهبر در حوزه سلامت هشدار داد و با تشبیه بهداشت به «قلب» در بدن انسان اظهار داشت: درک مفهوم بهداشت نیازمند نگاهی عمیقتر است. بهداشت مانند قلب در بدن انسان است؛ زمانی که فرد سالم است، حضور قلب را احساس نمیکند، اما به محض بیمار شدن، اهمیت آن را درک میکند. همانگونه که در زمان سلامت، کسی متوجه عملکرد قلب نمیشود، در زمان وقوع بحرانها مانند پاندمی کرونا نیز تا زمانی که ویروس تمام دنیا را درگیر نکرد، اهمیت زیرساختهای بهداشتی به درستی درک نشد.
وی در ادامه با انتقاد از رویکرد «جشن گرفتن برای خدمات درمانی» اظهار کرد: ما نباید از افتتاح تختهای جدید دیالیز خوشحال باشیم؛ بلکه جشن واقعی زمانی است که بتوانیم نیاز به تخت دیالیز را کاهش دهیم. اگر رویکرد ما بر پایه پیشگیری و سلامت باشد، جامعه سالمی خواهیم داشت.
هزینههای گزاف ناشی از عدم پیشگیری
معاون وزیر بهداشت با ارائه آماری از پیامدهای عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، به هزینههای سنگین تحمیل شده به کشور اشاره کرد و گفت: برای مثال، سالانه ۴۰۰ هزار مورد گازگرفتگی توسط سگ گزارش میشود. هزینه هر دوز واکسن حدود ۵۴ دلار است و برای تکمیل دوره باید چهار وعده واکسن تزریق شود. اگر این محاسبات را انجام دهیم، سالانه میلیونها دلار هزینه فقط صرف واکسیناسیون ضد هاری میشود. این هزینهها نباید به بودجه کشور تحمیل شود؛ مسئولان باید در سطح شهرداریها و شوراها برای پیشگیری از این حوادث اقدام جدی کنند.
پیشرفت در شاخصهای مرگومیر نوزادان
رئیسی همچنین به بررسی شاخصهای توسعه کشورها پرداخت و گفت: شاخص مرگومیر نوزادان یکی از مهمترین نشانههای توسعه است. پیش از انقلاب، به ازای هر هزار تولد، ۱۵۰ نوزاد جان خود را از دست میدادند، اما اکنون این رقم به ۶.۵ رسیده است. در حوزه مراقبتهای پیش از تولد نیز، نرخ مرگومیر باردار در کشور از ۲۵۰ در هزار به ۲۲ در هزار کاهش یافته و در برخی مناطق از جمله بابل، این شاخص به صفر رسیده است. این دو شاخص، مانند قلب سیستم سلامت هستند؛ اگر تغذیه و مدیریت سیستم بیمه و مراقبتی درست نباشد، سیستم دچار بیماری شدید میشود.»
وضعیت ذخایر واکسن و چالشهای بیمهای
وی در خصوص امنیت دارویی و واکسنها اظهار داشت: در چهار ماه گذشته فشار زیادی برای تأمین ذخایر وارد کردیم. در حال حاضر هر استان دارای ذخیره سه ماهه، هر روستا یک هفته ذخیره و در سطح کشور ۶ ماه ذخیره واکسن داریم.
رئیسی همچنین با انتقاد از وضعیت برخی نهادهای بیمهای گفت: ما نباید بیمهها را صرفاً به صندوق تبدیل کنیم؛ شرکای استراتژیک حوزه درمان باید پاسخگو باشند. همچنین باید توجه داشت که برخی دانشگاههای برتر کشور با وجود جایگاه علمی بالا، با چالش بدهی مواجه هستند که این موضوع آسیبزا است.
وی با اشاره به کنترل بیماریهایی نظیر سرخک در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، بر ضرورت استمرار استانداردهای سلامت تأکید کرد و از استقبال در طرحهای جدید مانند «ارجاع دندانپزشکی» خبر داد. در بخش دندان هم باید از مدارس شروع کنیم. بیش از ۶۰ درصد مردم بالای ۶۰ سال نیمی از دندان ندارند.
منبع: تسنیم