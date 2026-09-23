باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در نشست مدیران سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری‌های کشور در شیراز، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هم‌اندیشی میان مدیران شهری و بررسی راهکار‌های عملیاتی برای استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در حوزه تأمین و عرضه کالا‌های اساسی عنوان کرد.

او با اشاره به ظرفیت موجود در شهرداری‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۶۲۸ بازار میوه و تره‌بار و ارزاق در کشور فعال است که از این تعداد، ۶۴۰ بازار در حوزه میوه، ۹۳۷ بازار در حوزه میوه و ارزاق و ۵۱ بازار نیز در حوزه محصولات پروتئینی فعالیت دارند.

نصرتی افزود: این ظرفیت گسترده می‌تواند با برنامه‌ریزی و استفاده از تجربیات موفق شهرداری‌ها، توسعه پیدا کند و در شرایط اقتصادی موجود، زمینه ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به کالا‌های اساسی را فراهم آورد

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به حضور مدیران عامل سازمان‌های همیاری شهرداری‌های استان‌های مرزی در این نشست، گفت: ۱۶ استان کشور دارای مرز مشترک با کشور‌های همسایه هستند و سازمان‌های همیاری شهرداری‌های این استان‌ها از ظرفیت‌هایی در حوزه واردات، صادرات و تأمین کالا برخوردارند که می‌توان از این ظرفیت در کنار توانمندی وزارتخانه‌های مرتبط بهره گرفت.

او ادامه داد: امروز باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان ظرفیت سازمان‌های همیاری، سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار و سایر مجموعه‌های وابسته به شهرداری‌ها را در کنار یکدیگر قرار داد تا زمینه مناسب‌تری برای خدمات‌رسانی و تأمین کالا‌های اساسی فراهم شود.

نصرتی تأکید کرد: در این مسیر باید تجربیات موفق شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور به اشتراک گذاشته شود؛ چراکه هر استان ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی دارد که ممکن است در استان دیگر وجود نداشته باشد و می‌توان از این تجربیات برای ایجاد یک مدل اجرایی مؤثر استفاده کرد.

او همچنین با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین مالی، می‌تواند به اجرای طرح‌های مورد نیاز در حوزه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی کمک کند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه هدف این نشست صرفاً برگزاری یک جلسه تشریفاتی نیست، گفت: انتظار داریم این نشست به یک هم‌اندیشی واقعی تبدیل شود و مدیران حاضر، تجربیات، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود را مطرح کنند تا از مجموعه این دیدگاه‌ها بتوان به یک جمع‌بندی عملیاتی رسید.

نصرتی افزود: قرار نیست موضوع در همین جلسه خاتمه پیدا کند؛ در صورت نیاز، جلسات تخصصی دیگری به‌صورت حضوری یا وبیناری برگزار خواهد شد و حتی می‌توان با معرفی نمایندگانی از مجموعه مدیران حاضر، روند بررسی و جمع‌بندی پیشنهاد‌ها را ادامه داد.

او خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که ظرفیت‌های موجود در حوزه مدیریت شهری و روستایی، سازمان‌های همیاری و سازمان‌های میادین و مشاغل در کنار یکدیگر قرار گیرد و پیشنهاد‌های عملیاتی حاصل از این هم‌اندیشی برای تصمیم‌گیری و پیگیری به مسئولان مربوطه ارائه شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت شهرداری‌ها در اجرای پروژه‌های شهری، اظهار کرد: عملکرد شهرداری‌ها در سال‌های اخیر نشان داده است که این مجموعه‌ها از توان اجرایی قابل توجهی برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت در موضوعات مختلف مورد نیاز کشور نیز بهره گرفت.

نصرتی با اشاره به نقش رو به گسترش مدیریت شهری در اداره امور شهر‌ها افزود: نگاه به شهرداری‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده و امروز مدیریت شهری در بسیاری از حوزه‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات مستقیم به شهروندان شناخته می‌شود.

او همچنین تأکید کرد: انتظار می‌رود خروجی این نشست، مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های مشخص و قابل اجرا باشد تا بتوان با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، سازمان‌های همیاری و بخش خصوصی، گام‌های مؤثری برای ارتقای خدمات‌رسانی و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز شهروندان برداشت.

ساماندهی مشاغل مزاحم، بخشی از مأموریت‌های قانونی و مطالبات جدی شهروندان است

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در نشست مدیران سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری‌های کشور که به میزبانی شیراز برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی از جمله وظایف مهم و قانونی شهرداری‌هاست و امروز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تبادل تجربیات، برای ارتقای این حوزه گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

او با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها افزود: بسیاری از مأموریت‌های امروز شهرداری‌ها در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری شهرداری‌ها به این گستردگی وجود نداشت، اما موضوعاتی همچون میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی برخی مشاغل، از وظایف قانونی شهرداری‌ها بوده و همچنان از موضوعات مهم مدیریت شهری محسوب می‌شود.

اسدی با اشاره به اهمیت موضوع معیشت در سیاست‌های کلان کشور، ادامه داد: با توجه به اینکه معیشت مردم از دغدغه‌های مهم امروز جامعه است، شهرداری‌ها نیز می‌توانند در چارچوب وظایف خود، با ساماندهی مناسب بازار‌ها و مشاغل و ایجاد زیرساخت‌های لازم، در کاهش بخشی از این دغدغه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

شهردار شیراز در ادامه با تشریح بخشی از اقدامات این کلان‌شهر در حوزه سرمایه‌گذاری و ساماندهی مشاغل، گفت: طی چهار سال گذشته حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز منعقد شده که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها به پروژه‌های زیرساختی و ساماندهی شهری اختصاص داشته است.

او افزود: در این میان، پروژه‌هایی برای ساماندهی مشاغل مزاحم و فعالیت‌های پراکنده در سطح شهر تعریف شده که از جمله آنها می‌توان به سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی بازیافتی‌ها، سایت ۳۰۳ هکتاری برای ساماندهی مشاغل مزاحم و همچنین سایت ۱۱۳ هکتاری برای ساماندهی توقف خودرو‌های سنگین اشاره کرد.

اسدی با اشاره به پروژه بازار بزرگ پروتئین شیراز نیز اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم شهرداری شیراز در این حوزه، احداث بازار بزرگ پروتئین با ۱۲۷ غرفه و ظرفیت حدود ۵۰۰ واحد پارکینگ است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های صنفی و بهبود شرایط ارائه خدمات به شهروندان ایجاد شده است. این پروژه در مسیر ساماندهی محور دروازه کازرون و انتقال فعالیت‌های مرتبط به یک مجموعه سامان‌یافته قرار دارد.

او با بیان اینکه ساماندهی دروازه کازرون یکی از موضوعات مهم مدیریت شهری شیراز بوده است، افزود: در این فرآیند تلاش شده ضمن ساماندهی فضای شهری و ارتقای شرایط بهداشتی و خدماتی، دغدغه‌های کسبه و استمرار فعالیت اقتصادی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

شهردار شیراز همچنین بر اهمیت انتقال تجربیات میان شهرداری‌های کشور تأکید کرد و گفت: امیدواریم این نشست بتواند زمینه انتقال تجربیات موفق، بررسی مسائل مشترک و دستیابی به راهکار‌های عملیاتی برای ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی در شهر‌های مختلف کشور را فراهم کند.

تدوین دستورالعمل مشترک برای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در شرایط بحرانی ضروری است

سعیدرضا جندقیان، مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در کارگاه آموزشی «مدیریت میادین، میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری» ویژه مدیران عامل و رؤسای سازمان‌های ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری‌های کشور که در حاشیه هفتمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری در شیراز برگزار شد، با اشاره به جایگاه خدمات شهری و شهرداری‌ها در خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: آنچه پشت عناوین و مسئولیت‌های مدیریتی قرار دارد، توانمندی و تلاش برای ارائه خدمت شایسته به مردم است.

او با اشاره به شرایط ویژه کشور و تجربه دوره‌های مختلف جنگ و بحران افزود: در شرایطی که کشور با تهدید‌ها و حوادث مختلف مواجه است، خدمت‌رسانی به مردم و حفظ استمرار خدمات شهری، خود نوعی جهاد در مسیر خدمت به جامعه محسوب می‌شود و مدیران و کارکنان شهرداری‌ها در این عرصه نقش مهمی بر عهده دارند.

مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اهمیت مدیریت میادین و مراکز عرضه کالا در شرایط خاص، تصریح کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، لازم است سازمان‌های میادین و ساماندهی مشاغل نسبت به گذشته پویاتر و برنامه‌محورتر حرکت کنند و برای مدیریت عرضه و توزیع مایحتاج و کالا‌های اساسی، سناریو‌های مشخصی داشته باشند.

جندقیان با تأکید بر ضرورت تبدیل مباحث این کارگاه به خروجی‌های اجرایی گفت: انتظار می‌رود مباحث کارشناسی مطرح‌شده در این نشست در قالب یک بیانیه یا دستورالعمل منسجم جمع‌بندی شود تا بتوان بخشی از مشکلات موجود در زمینه تأمین، توزیع و عرضه کالا‌های اساسی را با سرعت بیشتری برطرف کرد.

او ادامه داد: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی صرفاً گفت‌و‌گو و تبادل نظر نیست، بلکه باید چارچوبی عملیاتی برای تصمیم‌گیری و اقدام مشترک شکل بگیرد و پیشنهاد‌های مطرح‌شده پس از بررسی کارشناسی، به مصوبات و دستورالعمل‌های قابل اجرا تبدیل شود.

مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تشریح ظرفیت‌های موجود در حوزه مدیریت تأمین و عرضه کالا‌های اساسی، گفت: در این زمینه سه ظرفیت مهم در کنار یکدیگر قرار دارند؛ نخست سازمان همیاری شهرداری‌های کشور که در استان‌ها مستقر است و از ظرفیت‌های مالی و اقتصادی برخوردار است و شهرداران نیز سهامداران آن هستند؛ دوم، سازمان‌های میادین و مجموعه‌های وابسته به شهرداری‌ها و سوم، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و دفتر تخصصی محیط زیست و خدمات شهری.

جندقیان افزود: استفاده هماهنگ از این سه ظرفیت می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک سازوکار منسجم برای پشتیبانی از مدیریت میادین، ساماندهی مراکز عرضه و تأمین و توزیع کالا‌های اساسی را فراهم کند.

او با اشاره به گستردگی مأموریت‌های شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله پسماند، آتش‌نشانی، آبرسانی و سایر خدمات شهری، مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند که بسیاری از آنها متولی مستقیم دیگری در ساختار دستگاه‌های اجرایی ندارند؛ بنابراین تقویت ظرفیت‌های تخصصی و پشتیبانی از شهرداری‌ها در این حوزه‌ها ضروری است.

مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش و جایگاه شیراز در میزبانی این نشست، از برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت میادین و ساماندهی مشاغل شهری در کنار هفتمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری استقبال کرد و گفت: گردهمایی مدیران و رؤسای سازمان‌های تخصصی از شهر‌های مختلف کشور، فرصت مناسبی برای انتقال تجربه و دستیابی به راهکار‌های مشترک است.

او همچنین ابراز امیدواری کرد: حاصل این نشست با همفکری مدیران و کارشناسان حاضر، به یک دستورالعمل و بیانیه منسجم و کاربردی منجر شود و تصمیم‌های اتخاذشده بتواند در ارتقای آمادگی شهر‌ها برای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت میادین و ساماندهی مشاغل شهری در شرایط بحران، بخشی از زنجیره تأمین و امنیت غذایی شهرهاست

روح‌الله خوشبخت، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، نیز اظهار کرد: برگزاری این نشست تخصصی در کنار هفتمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و حمل‌ونقل و ترافیک، فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه، هم‌اندیشی و بررسی مسائل مشترک سازمان‌های تخصصی شهرداری‌ها فراهم کرده است.

او با اشاره به تجربه حضور خود در حوزه خدمات شهری و سازمان‌های تابعه شهرداری، بر اهمیت نشست‌های تخصصی مدیران شهری تأکید کرد و افزود: بسیاری از خلأ‌های قانونی، مسائل اجرایی و چالش‌هایی که امروز مدیران سازمان‌ها و معاونان خدمات شهری با آن مواجه هستند، از طریق گفت‌و‌گو، انتقال تجربه و رسیدن به تصمیم‌های مشترک قابل بررسی و پیگیری است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با اشاره به شرایط خاص کشور در سال‌های اخیر و تجربه مدیریت بحران در شهرها، گفت: حوادث و شرایط بحرانی نشان داد که حوزه خدمات شهری در کنار سایر بخش‌های مدیریت شهری، نقش بسیار پررنگی در حفظ ثبات و استمرار خدمات دارد و این نقش تنها به زمان عادی محدود نمی‌شود.

خوشبخت ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسات مدیریت بحران استان فارس، نحوه مدیریت ارزاق مردم، میدان‌های مرکزی و بازارچه‌های عرضه کالا بود تا بتوان با اتخاذ تدابیر مناسب، کمترین پیامد را برای شهر و شهروندان ایجاد کرد.

او افزود: تجربه این شرایط نشان داد که جایگاه سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی در مدیریت بحران، کمتر از سایر حوزه‌های تخصصی مدیریت شهری نیست و موضوعاتی مانند مدیریت میادین، زنجیره تأمین، مراکز عرضه، لجستیک و پشتیبانی باید در سناریو‌های مدیریت بحران شهر‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت این نشست برای دستیابی به خروجی‌های عملیاتی، گفت: انتظار می‌رود مباحث مطرح‌شده در این کارگاه به تولید محتوای تخصصی، تدوین پیشنهاد‌های مشخص و در نهایت شکل‌گیری دستورالعمل‌ها و مصوبات کاربردی برای شهر‌های کشور منجر شود.

خوشبخت یکی از موضوعات مهم در این زمینه را زنجیره تأمین و نحوه تأمین مالی عنوان کرد و گفت: در حوزه ساماندهی مشاغل شهری، علاوه بر مسائل اجرایی، باید به مدل‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری نیز توجه شود.

وی با اشاره به تجربه شهر شیراز در ساماندهی مشاغل مزاحم اظهار کرد: در یکی از نمونه‌های اجرایی، زمینی به مساحت ۲۸ هکتار که امکان مولدسازی و فروش آن وجود داشت، با تعریف بسته سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی به بستری برای ساماندهی ضایعات‌فروشی‌های سطح شهر تبدیل شد.

او افزود: این اقدام علاوه بر ساماندهی یکی از مشاغل مزاحم شهری، موجب ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای شهر شد و نشان داد که می‌توان با تغییر رویکرد از فروش صرف دارایی‌های شهری به سمت سرمایه‌گذاری و مشارکت، از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل شهری استفاده کرد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، داده‌محوری و هوش مصنوعی در مدیریت میادین و ساماندهی مشاغل تأکید کرد و گفت: ایجاد یک پلتفرم مشخص و یکپارچه برای استفاده از داده‌ها و ظرفیت‌های فناوری در این حوزه، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مدیریت هماهنگ‌تر را در شهرداری‌های کشور فراهم کند.

خوشبخت همچنین بر بررسی امکان تدوین دستورالعمل‌های واحد برای نحوه ایجاد و مدیریت مراکز عرضه در کلان‌شهر‌ها تأکید کرد و افزود: این دستورالعمل می‌تواند با حفظ اقتضائات و شرایط هر شهر، چارچوب مشترکی برای ایجاد و توسعه مراکز عرضه در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

او با اشاره به ضرورت آمادگی شهر‌ها برای شرایط مختلف، پیشنهاد ایجاد مراکز عرضه کوچک‌مقیاس را نیز مطرح کرد و گفت: در شرایط خاص می‌توان از ظرفیت فضا‌های در اختیار شهرداری‌ها و سازه‌های موقت برای ایجاد مراکز عرضه کوچک‌تر استفاده کرد تا امکان دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیاز در نقاط مختلف شهر افزایش یابد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین بر اهمیت هم‌افزایی میان سازمان‌های ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری‌های کشور تأکید کرد و گفت: امیدواریم مباحث مطرح‌شده در این کارگاه و سایر نشست‌های تخصصی، علاوه بر انتقال تجربه میان شهرها، به شکل‌گیری راهکار‌های مشترک، تولید محتوای تخصصی و تصمیم‌های اجرایی و قابل استفاده برای مدیریت شهری کشور منجر شود.

بنابراین گزارش، برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت میادین و ساماندهی مشاغل شهری در کنار هفتمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، انتقال تجربه میان مدیران شهر‌های مختلف را به یک روند اجرایی و منسجم متصل کرد.

بررسی مدل‌های تأمین مالی، داده‌محوری و استفاده از فناوری‌های نوین، عرصه مدیریت میادین را از وظیفه صرف اجرایی به یک عرصه تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگ در شهرداری‌های کشور گسترش داد و حاصل این هم‌اندیشی، آمادگی بیشتر شهر‌ها در حفظ استمرار خدمت‌رسانی و تأمین کالا‌های اساسی شهروندان را دنبال کرد.

منبع: شهرداری شیراز

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