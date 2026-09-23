فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: همچون دفاع مقدس در برابر دشمنان ایستاده‌ایم و ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حیدر کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در جریان بازدید از پایگاه‌های عملیاتی مناطق شمال‌غرب کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، بر استمرار مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: همان روحیه‌ای که در سال‌های دفاع مقدس موجب ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان شد، امروز نیز در میان نیرو‌های مسلح و مردم وجود دارد و با اتکا به خداوند متعال، مسیر اقتدار و عزت ادامه خواهد یافت.

امنیت پایدار در مناطق شمال‌غرب برقرار است

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به وضعیت امنیتی مناطق شمال‌غرب کشور افزود: امنیتی کامل، پایدار و مردمی در این مناطق برقرار است و با تلاش نیرو‌های نظامی، انتظامی و همراهی مردم، هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: نیرو‌های مسلح با هوشیاری و آمادگی کامل، شرایط منطقه را رصد می‌کنند و اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.

ایستادگی مقتدرانه در برابر تهدید‌ها

سردار کرمی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از کشور خاطرنشان کرد: در مقابل دشمنان با اقتدار ایستاده‌ایم و همچون گذشته، هیچ‌گاه در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها کوتاه نخواهیم آمد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه آینده متعلق به ملت ایران و ارزش‌های اسلامی است، گفت: با توکل بر خداوند و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران ادامه خواهد داشت. 

منبع: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 

برچسب ها: کردستان ، امنیت مرزی ، سپاه پاسداران
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