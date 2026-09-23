مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: فعالیت صفحه یک بلاگر پس از انتشار ادعاهای خلاف واقع، مطالب توهین‌آمیز و ایجاد تنش در فضای مجازی متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران از شناسایی و برخورد قانونی با یکی از تولیدکنندگان محتوا (بلاگر) خبر داد که با انتشار مطالب کذب، ایجاد تنش و توهین در فضای مجازی و سوءاستفاده از حساسیت‌های اجتماعی، درصدد جلب توجه و کسب درآمد نامشروع بود.

پایش فعالیت‌های مجازی و شناسایی رفتار‌های فریبکارانه

کارشناسان پلیس سایبری در جریان پایش‌های مستمر و بررسی فعالیت این صفحه، متوجه انتشار مطالب خلاف واقع درباره وضعیت سلامت فرد مذکور و ادعای ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج شدند.

بررسی‌های تخصصی نشان داد این فرد با ایجاد فضای پرتنش و انتشار مطالب توهین‌آمیز، تلاش داشته است با تحریک کاربران و سوءاستفاده از حساسیت‌های اجتماعی، توجه عمومی را به خود جلب کند.

اقدام قانونی برای توقف فعالیت صفحه

در ادامه تحقیقات، مشخص شد این رفتار‌های هنجارشکنانه و فریبکارانه در پی مشکلات اعتیاد این فرد صورت گرفته است. مرجع قانونی نیز با استناد به مستندات موجود و با مداخله سریع، فعالیت صفحه مذکور را متوقف و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با عامل ایجاد آشفتگی در فضای مجازی را آغاز کرد.

هشدار پلیس به سوءاستفاده‌کنندگان از فضای مجازی

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در پایان تأکید کرد: هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از احساسات عمومی، دروغ‌پردازی، تحریک کاربران و ایجاد تنش و رفتار‌های هنجارشکنانه در فضای مجازی، با برخورد قانونی پلیس و مراجع ذی‌صلاح مواجه خواهد شد.

برچسب ها: پلیس ، بلاگر
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