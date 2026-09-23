سرپرست مرکز معاینه فنی تهران از افزایش ۲ ساعته فعالیت مراکز تا ۱۵ مهر و مراجعه ۵۴۰ سرویس مدرسه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی رضازاده مدیرعامل مرکز معاینه فنی تهران در جلسه ستاد مهر که صبح امروز روز اول مهر برای رصد ترافیک صبحگاهی در مرکز مدیریت ترافیک تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای سرویس مدارس، اظهار کرد: برای سرویس‌های مدارس دو نوع برچسب تعیین کرده‌ایم و تاکنون ۵۴۰ خودروی سرویس مدرسه برای انجام معاینه فنی به مراکز ما مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از آموزش و پرورش درخواست داریم از فعالیت خودرو‌هایی که فاقد معاینه فنی هستند جلوگیری کند. همچنین از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه، با توجه به افزایش مراجعه شهروندان، ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی را دو ساعت افزایش داده‌ایم.

مدیرعامل مرکز معاینه فنی تهران گفت: در حوزه معاینه فنی خودرو‌های سنگین نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال اجراست.

برچسب ها: معاینه فنی ، تهران
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