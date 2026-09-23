باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شبکههای سیانان و ام اس نو و نشریه پولیتیکو ممکن است بنا به تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور از ورود به بخشهایی از کاخ سفید منع شوند.
در پروندهای قضایی که از سوی دولت ترامپ ارائه شده، ادعا شده است: «دسترسی به کاخ سفید یک امتیاز است، نه یک حق.» این در حالی است که متمم اول قانون اساسی آمریکا از آزادی مطبوعات حمایت میکند. در این پرونده همچنین استدلال شده است که ترامپ میتواند برای حفاظت از اطلاعات امنیت ملی که ممکن است در محوطه کاخ سفید وجود داشته باشد، دسترسی به بخشهای خاصی از این مجموعه را کنترل کند؛ اقدامی که با تعطیلیهای ناگهانی و دیگر تغییراتی که ترامپ در کاخ سفید اعمال کرده، همخوانی دارد.
وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده خطاب به دادگاه نوشته است: «دولت دستکم میتواند دسترسی خبرنگاران به مناطق محدودشده ریاستجمهوری، مانند دفتر بیضیشکل، را حتی به دلایل تبعیضآمیز مرتبط با دیدگاههای آنان کنترل کند.»
این وزارتخانه مدعی شد: «رئیسجمهور تشخیص داده است که شاکیان در چندین مورد از گزارشهای مطبوعاتی مشارکت داشتهاند که امنیت ملی را تهدید کرده است و چنین گزارشهایی مستقیما نگرانیهای مرتبط با امنیت ملی را ایجاد میکند.»
در حالی که وزارت دادگستری از اختیارات رئیسجمهور آمریکا دفاع میکند، دادگاه فدرال واشنگتن در موارد متعددی در گذشته دسترسی خبرنگاران به کاخ سفید را پس از تلاش دولتهای پیشین برای محدود کردن آن بازگردانده است؛ از جمله با تاکید بر حمایتهای قانونی از آزادی مطبوعات و تضمینهای مربوط به دادرسی عادلانه برای رسانهها.
پروندههای جدید همچنین شامل نامههایی خطاب به هر سه رسانه است که روز سهشنبه ارسال شده و دلایلی را که رئیسجمهور برای اعمال این ممنوعیتها مطرح کرده، توضیح میدهد. یکی از ادعاهای اصلی شرکتهای رسانهای در این پرونده آن است که کاخ سفید با قطع دسترسی بدون ارائه هیچ هشدار کتبی قبلی و محروم کردن خبرنگاران از فرصت اعتراض به این ممنوعیت، حقوق آنها در زمینه دادرسی قانونی را نقض کرده است. وزارت دادگستری در پاسخ، به همین نامهها استناد کرده و مدعی شده است که ادعاهای مربوط به دادرسی قانونی نباید پذیرفته شود.
در این نامهها به مقالات مختلفی که این رسانهها منتشر کردهاند، استناد شده و به خبرنگاران تا روز جمعه فرصت داده شده است تا اعتراض کتبی خود را نسبت به ممنوعیتها ارائه کنند.
در نامه خطاب به سیانان، به گزارش این شبکه درباره برنامههای ترامپ برای ساخت یک پناهگاه «فوقمحرمانه» در زیر تالار بال شرقی که در حال ساخت است، همچنین چندین گزارش این شبکه درباره جنگ ایران اشاره شده است. در این نامه ادعا شده که CNN با انتشار «گزارشهایی» که «امنیت ملی را تهدید کرده یا حاوی دروغ بودهاند»، نتوانسته است «انتظارات» از دارندگان کارتهای خبرنگاری کاخ سفید را برآورده کند.
نامه خطاب به ام اس نو نیز پوشش خبری این شبکه از جنگ ایران و گزارشی درباره تحقیقات پیرامون یک افشاگری اطلاعاتی را مورد انتقاد قرار داده است. پولیتیکو نیز به دلیل انتشار گزارشهایی درباره ایران، تالار بال شرقی و بحثها درباره تحریمهای روسیه هدف انتقاد قرار گرفته است.
منبع: سیانان