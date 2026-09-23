رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی گفت: تامین و عرضه اقلام دارویی علی رغم اعمال تحریم‌های مختلف توسط صنعت دارو در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در نشست خبری ایران فارما گفت: در نمایشگاه ایران فارما، ۶۸۱ شرکت صنعت دارویی حضور دارند. در این دوره ۳۰۱ شرکت خارجی حضور داشته که به دلیل مسائل پرواز‌ها نمایندگان خود را فرستاده داده‌اند.

عبده زاده تصریح کرد: این نمایشگاه تنها محل حضور شرکت‌های بزرگ نبوده بلکه فضا به شرکت‌های کوچک برای رشد داده می‌شود. اکنون ۱۸۰۰۰ داروخانه و ۸۸ کارخانه تولید کننده دارو فعال هستند و بیش از ۲۳۵۰۰۰ دارویار در سراسر ایران فعالیت خولی دارند.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات کمبود دارویی موضوع واردات مواد اولیه دارویی از یک کشور منطقه‌ای است که هنوز مشکل محاصره دریایی برای حمل و نقل دارویی بر طرف نشده است.

وی تاکید کرد: مردم نیازمند یک آرامش در حوزه تامین دارو هستند و صنعت دارو تمام تلاش خود را در این خصوص می‌کنند.

وی ادامه داد: همدلی خاصی در صنعت دارویی از تولید تا تامین اقلام دارویی وجود دارد و شرکت‌های دانش بنیان نیز در راستای تامین دارو تلاش‌های خوبی انجام داده‌اند.

وی افزود: تمام تلاش سندیکای دارویی در اجرای تعهدات در خصوص تامین داروی مورد نیاز بازار کشور است.

برچسب ها: کمبود دارو ، ارز دارو
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