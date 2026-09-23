سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری یک سارق سریالی در عملیات ضربتی مأموران کلانتری ۱۳۷ نصر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری یک سارق سریالی در عملیات ضربتی مأموران کلانتری ۱۳۷ نصر خبر داد و گفت: این متهم که با شناسایی نقاط فاقد دوربین اقدام به سرقت می‌کرد، در آخرین سرقت تلفن همراه خود را در محل جا گذاشت و همین موضوع سرنخ مهمی برای شناسایی و دستگیری وی شد.

جا ماندن تلفن همراه، سرنخ دستگیری سارق

سرهنگ افشار در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران تیم‌های عملیاتی کلانتری ۱۳۷ نصر در پی انجام پایش‌های اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند در نقاط جرم‌خیز، شناسایی و دستگیری یک سارق سریالی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با استفاده از شگردی مشخص، اماکنی را که فاقد دوربین مداربسته بودند برای سرقت انتخاب می‌کرد و در چندین مورد از اماکن عمومی و خصوصی سرقت کرده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم در جریان آخرین سرقت خود مرتکب اشتباهی شد که روند شناسایی وی را سرعت بخشید؛ چرا که تلفن همراه خود را در محل جرم جا گذاشت و مأموران با استفاده از این سرنخ، اقدامات لازم برای شناسایی و ردیابی وی را آغاز کردند.

شناسایی مخفیگاه متهم در خیابان منصوری‌کیا

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی موفق شدند مخفیگاه متهم را در خیابان منصوری‌کیا شناسایی کنند و پس از هماهنگی‌های لازم، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وارد محل شدند.

افشار خاطرنشان کرد: متهم هنگام ورود مأموران قصد فرار داشت که با اقدام به‌موقع عوامل کلانتری، زمین‌گیر و دستگیر شد.

اعتراف به ۱۲ فقره سرقت

وی افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری و در جریان تحقیقات اولیه، به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت از اماکن مشاع، اماکن خصوصی و منازل مسکونی اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: تحقیقات برای بررسی سوابق متهم، شناسایی سایر جرائم احتمالی و اطمینان از نقش وی در سرقت‌های دیگر ادامه دارد.

توصیه پلیس برای افزایش امنیت اماکن

افشار با تأکید بر ضرورت افزایش اقدامات پیشگیرانه از شهروندان خواست در اماکن خصوصی، ورودی ساختمان‌ها و حتی حیاط منازل از تجهیزات نظارتی و دوربین مداربسته استفاده کنند و وسایل باارزش خود را در اماکن عمومی و مشاعات بدون مراقبت رها نکنند.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا وقوع جرم، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: سارق ، پلیس پیشگیری
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