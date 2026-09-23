باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت یمن در دولت صنعا اعلام کرد که در نتیجه حملات جنگندههای سعودی به استانهای تعز و الجوف در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ شهروند که اکثر آنها زن و کودک بودند، شهید یا زخمی شدند.
این وزارتخانه توضیح داد که ۸ شهروند در استان تعز شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند، در حالی که ۲ شهروند در استان الجوف شهید و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.
این وزارتخانه بار دیگر تاکید کرد که «قتل عامهای انجام شده توسط ائتلاف سعودی علیه شهروندان، نقض آشکار قوانین بینالمللی و بشردوستانه است و رویکرد تهاجمی سیستماتیک آن را در هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز خدماتی تایید میکند.»
وزارت بهداشت یمن همچنین از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواست به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و برای جلوگیری از هرگونه همدستی که موجب تداوم جنایات علیه مردم یمن میشود، اقدام کنند.
جنگندههای سعودی امروز چندین حمله هوایی به استانهای الحدیده و تعز انجام دادند، در حالی که شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد که حمله موشکی عربستان سعودی منطقه الظاهر در استان صعده را هدف قرار داده است.
خبرنگاران نیز در این راستا گزارش دادند که حملات موشکی عربستان سعودی مناطق مران و حیدان در صعده، شمال یمن را هدف قرار داده است.
منبع: المیادین