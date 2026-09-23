باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، در یکصد و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به موضوع عطفبهماسبق شدن تعرفههای برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ قانون مانعزدایی از صنعت برق، قیمت برق باید در کمیته پنجنفرهای که قانون مشخص کرده است، حداکثر تا پایان اردیبهشتماه تعیین، ابلاغ و دریافت شود.
او افزود: متأسفانه این کمیته در مهلت مقرر تشکیل جلسه نداده و طی دو سال گذشته، وزیر نیرو به جای کمیته قانونی، ابلاغیهای صادر کرده است که بر اساس آن مقرر شده مابهالتفاوت بهای برق از ابتدای سال دریافت شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه این اقدام مورد اعتراض بخش خصوصی است، گفت: تولیدکننده محصول خود را بر اساس قبض برق و هزینههایی که در زمان تولید متحمل شده، قیمتگذاری و کالا و خدمات خود را عرضه کرده است؛ بنابراین اعمال هزینههای جدید برای دوره گذشته با واقعیت فرآیند تولید و قیمتگذاری سازگار نیست.
حمیدیان همچنین به موضوع حق ترانزیت برق اشاره کرد و افزود: اخیراً حق ترانزیت از قبوض برق حذف و مبلغ آن به هزینه مصرف برق اضافه شده که این تغییر نیز نیازمند بررسی و شفافسازی است.
تأمین سوخت خودروهای حامل دارو و کالاهای اساسی
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش پیگیری مصوبه نود و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درباره تخصیص سوخت و فرآوردههای نفتی به شرکتهای صنعت پخش استان در سامانه سدف اظهار کرد: توزیع فرآوردههای سوختی برای کامیونهایی که در مسیر جادهها تردد میکنند با مشکلاتی مواجه شده است.
حمیدیان افزود: شرکتهای حملکننده دارو که از شرایط خاصی برخوردارند و همچنین خودروهای حملکننده کالاهای اساسی، از جمله بخشهایی هستند که در تأمین سوخت با مشکل مواجه شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس پیشنهاد کرد در صورت امکان، این خودروها نیز مانند خودروهای عمومی فعال در حوزه حملونقل و بار، بتوانند سوخت مورد نیاز خود را از مسیرهای پیشبینیشده خارج از روال موجود دریافت کنند تا روند حمل دارو و کالاهای اساسی با اختلال مواجه نشود.
ترافیک سنگین در مسیر دسترسی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز
حمیدیان همچنین درباره تعریض جاده دسترسی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز و ایجاد تقاطع غیرهمسطح گفت: در این شهرک بیش از ۶ هزار واحد واگذار شده یا در حال واگذاری است و علاوه بر محدوده شهرک، فعالیتهای صنعتی در حواشی آن نیز توسعه یافته است.
او ادامه داد: هر روز در ساعات ابتدایی صبح در مسیر ورودی و بعدازظهر در مسیر خروجی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، ترافیک سنگینی شکل میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: موضوع تعریض جاده دسترسی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز و ایجاد تقاطع غیرهمسطح، مدتهاست مطرح شده و به عنوان یکی از مطالبات فعالان بخش خصوصی، بهویژه واحدهای مستقر در شهرک، مورد تأکید قرار گرفته است.
حمیدیان تأکید کرد: با توجه به حجم فعالیت واحدهای صنعتی و افزایش تردد خودروهای حملونقل در این محدوده، تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی و رفع گلوگاههای ترافیکی مسیر دسترسی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اتصال سامانه شرکتهای پخش به سدف، راهکار اصلی تأمین سوخت
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این نشست گفت: اتصال سامانه شرکتهای پخش به صورت ملی به سامانه سدف، راهکار اصولی برای حل مشکل تأمین سوخت شرکتهای پخش است، اما به دلیل برخی مشکلات فنی و کمبود منابع سوخت در سطح کشور، این اتصال تاکنون محقق نشده است.
کریم مجرب اظهار کرد: برای حل اصولی مشکل شرکتهای پخش، اتصال سامانه این شرکتها به سامانه سدف در سطح ملی ضروری است و این موضوع از سوی وزارت صمت و استانداری فارس نیز در حال پیگیری است.
او افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار فارس نیز چندین بار بر پیگیری این موضوع تأکید کردهاند، اما به دلایلی که به نظر میرسد بخشی از آن به کمبود سوخت و مشکلات فنی سامانه در سطح کشور مربوط است، این امکان تاکنون فراهم نشده است.
مجرب درباره راهکارهای موقت برای حل این مشکل گفت: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، ساماندهی شرکتهای پخش در قالب یک تشکل صنفی بوده تا امکان دریافت سوخت ناوگان آنها از طریق سامانه سدف فراهم شود.
او افزود: حتی پیشنهاد شد یک کد واحد برای کل انجمن اختصاص یابد تا خودروهای شرکتهای عضو از آن استفاده کنند، اما استفاده مشترک از یک کد و کارت میان تمام اعضای شرکتهای پخش از نظر اجرایی با مشکل مواجه است.
مدیرکل صمت فارس اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، مشکلات فنی سامانه و شرایط موجود، در حال حاضر راهکارهای عملی برای تأمین سوخت شرکتهای پخش، ساماندهی آنها در قالب یک ماهیت صنفی و دریافت سهمیه از این مسیر یا اختصاص کد مشخص برای آنهاست تا زمانی که امکان اتصال سامانه شرکتهای پخش به سدف در سطح ملی فراهم شود.
ذخایر سوخت فارس مطلوب است
مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس نیز در این جلسه گفت: با وجود افزایش مراجعه ناوگان دیزلی به جایگاههای استان، ذخایر بنزین و نفتگاز فارس در وضعیت مطلوب قرار دارد و مشکلی در تأمین سوخت وجود ندارد.
فضلالله اکبری اظهار کرد: فارس پس از اصفهان، رتبه دوم کشور را در مصرف سوخت بخش حملونقل دارد و روزانه حدود پنج تا پنجونیم میلیون لیتر نفتگاز در جایگاههای استان عرضه میشود. از مجموع ۳۳۷ جایگاه سوخت فارس، ۲۲۰ جایگاه نفتگاز عرضه میکنند.
او درباره ازدحام در برخی جایگاهها افزود: اعمال محدودیت و سهمیهبندی سوخت ناوگان دیزلی در برخی استانها موجب شده بخشی از خودروهای سنگین عبوری، بهویژه ناوگان عازم هرمزگان، بوشهر و کرمان، برای سوختگیری به جایگاههای فارس مراجعه کنند.
اکبری ادامه داد: در مجموع، تأمین سوخت ناوگان دیزلی استان با مشکلی مواجه نیست و ازدحام ایجادشده در برخی جایگاهها بیشتر ناشی از افزایش مراجعه است.
مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس همچنین درباره تأمین سوخت واحدهای صنفی گفت: سهمیه سوخت واحدها در سامانه سدف بر اساس اطلاعات و تأیید دستگاه متولی تعیین میشود و در بخش دارویی نیز پس از تأیید دانشگاه علوم پزشکی، سوخت مورد نیاز واحدهای مشمول تأمین خواهد شد.
او افزود: برخی فعالان صنایع غذایی برای ثبت اطلاعات، دریافت کد آیسیک و طی فرآیند دریافت سهمیه سوخت هنوز اقدام نکردهاند.
اکبری با اشاره به احتمال افزایش مصرف نفتگاز در نیمه دوم سال به دلیل افزایش استفاده نیروگاهها از سوخت مایع گفت: با وجود این شرایط، ذخایر بنزین و نفتگاز فارس در حال حاضر مناسب است و برنامهریزی برای تأمین پایدار این فرآوردهها با جدیت دنبال میشود.
اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح جامع مسیر شهرک صنعتی شیراز
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز درباره تعریض جاده دسترسی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: مساحت این شهرک از ۴۰۰ به یکهزار و ۴۰۰ هکتار افزایش یافته و برای تعریض جاده دسترسی آن حدود ۲۱۰ تا ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ در صورت اجرای طرح جامع برای رفع مشکلات ترافیکی منطقه، این رقم به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان میرسد.
عباس برنهاد اظهار کرد: جاده دسترسی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در ابتدای دهه ۷۰ و متناسب با ظرفیت ۴۰۰ هکتاری احداث شده و افزایش ظرفیت شهرک، مشکلات تردد و ترافیک در این محور را تشدید کرده است.
او افزود: علاوه بر تعریض جاده، ایجاد تقاطع غیرهمسطح در کمربندی و چند زیرگذر و دوربرگردان در طول مسیر نیز ضروری است که اجرای آن نیازمند تأمین اعتبارات استانی و همکاری دستگاههایی همچون راهداری، راه و شهرسازی و شهرداری است.
برنهاد، تملک اراضی مسیر را یکی از چالشهای اجرای طرح عنوان کرد و گفت: تعدد مالکان و اختلاف بر سر قیمت اراضی، روند تملک را دشوار کرده است؛ البته سازوکار قانونی برای تملک اراضی و پرداخت حقوق مالکان وجود دارد.
او ادامه داد: اگر هدف صرفاً رفع مشکل تردد شهرک باشد، تعریض ۱۴ متر در هر طرف جاده پاسخگوی نیاز فعلی است، اما با توجه به تردد منطقه ویژه اقتصادی، روستاها و مجموعههای پیرامونی، اجرای یک طرح جامع و ایجاد مسیر بزرگراهی ضرورت دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین با اشاره به تداوم مشکلات زیرساخت برق شهرک صنعتی بزرگ شیراز، خواستار همکاری بیشتر شرکت برق منطقهای فارس برای تأمین پستهای برق و رفع نیازهای زیرساختی این شهرک شد.
آمادگی راهداری فارس برای مشارکت در اجرای تقاطع غیرهمسطح
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس نیز با اشاره به وجود گره ترافیکی در محدوده کمربندی شیراز گفت: این اداره برای مشارکت در اجرای تقاطع غیرهمسطح جاده دسترسی شهرک صنعتی بزرگ شیراز آمادگی دارد و میتواند تا ۴۰ درصد اعتبار اجرای این طرح را تأمین کند.
علیرضا امیری اظهار کرد: اگرچه اجرای تقاطع غیرهمسطح در این محدوده جزو وظایف مستقیم راهداری تعریف نشده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت کاهش تلفات و مشکلات ترافیکی، این اداره آماده همکاری است.
او افزود: راهداری فارس میتواند از محل ردیف اعتبارات قیر یا ظرفیت پیمانکاران، تا ۴۰ درصد هزینه اجرای طرح را تأمین کند.
امیری ادامه داد: برای بررسی و اجرای این طرح لازم است شرکت شهرکهای صنعتی با تیم فنی راهداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور هماهنگ و در یک کارگروه مشترک حضور داشته باشند.
او همچنین درباره تأمین سوخت ناوگان حمل کالا گفت: شرکتهای حملونقل برای جابهجایی مواد غذایی و سایر کالاها موظف به دریافت بارنامه هستند و سوخت مورد نیاز ناوگان نیز بر اساس بارنامه از مبدأ تا مقصد تأمین میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس افزود: سوخت در این فرآیند به شرکت تولیدکننده کالا تحویل داده نمیشود، بلکه برای ناوگان حملونقل و جابهجایی کالا از مبدأ تا مقصد اختصاص مییابد.
امیری ادامه داد: در شهرها نیز شهرداریها برای توزیع کالاهایی مانند مواد غذایی، فرآیند مربوط به صدور باربرگ را انجام میدهند.
او تأکید کرد: در صورتی که شرکتهای حملونقل برای جابهجایی کالا نسبت به دریافت بارنامه اقدام کنند، در زمینه تأمین سوخت ناوگان حمل کالا مشکلی وجود نخواهد داشت.
قبوض برق صنایع تقسیط میشود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز در این جلسه گفت: اعمال تعرفههای برق واحدهای صنعتی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلیل تأخیر در ابلاغ مصوبه قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، با تأخیر انجام شد و پس از رفع توقیف بخشنامه، محاسبات بر اساس قانون در دستور کار قرار گرفت.
احمدرضا خسروی افزود: قبوض مربوط به سال ۱۴۰۲ به صورت ۲۴ ماهه و قبوض سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ تقسیط شده است.
او با اشاره به هزینههای مرتبط با ترانزیت برق اظهار کرد: برای حمایت از واحدهای صنعتی، مقرر شده است برای واحدهای کمتر از یک مگاوات، هزینه ترانزیت بر اساس دیماند مصرفی محاسبه شود.
خسروی همچنین گفت: سیاست کشور در حوزه انرژی به سمت تأمین برق مشترکان بزرگ از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه در حال حرکت است که این رویکرد با هدف حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دنبال میشود.
در این نشست، گزارش پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلسه شورای گفتوگو درباره تخصیص سوخت و فرآوردههای نفتی به شرکتهای صنعت پخش استان در سامانه سدف، بررسی امکان تعریض جاده دسترسی به شهرک صنعتی بزرگ شیراز و ایجاد تقاطع غیرهمسطح و همچنین بررسی دلایل عطفبهماسبق شدن اخذ تعرفههای برق از واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت.