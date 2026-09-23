باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین دیدار از رقابت‌های مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا تیم فوتبال امید ایران مقابل کره شمالی با حساب ۴ بر ۱ شکست خورد و به دلیل تفاضل گل کمتر از صعود به مرحله یکچهارم نهایی باز ماند.

تیم امید کشورمان در بازی نخست موفق شد با ۳ گل امارات را در هم بکوبد و، اما ماجرای ناکامی از دیدار با چین آغاز شد.



تیم فوتبال چین که در مقابل کره شمالی به پیروزی رسیده بود با انگیزه در مقابل تیم ایران حاضر شد و موفق شد ایران را بدون گل متوقف کند.در مقابل انگیزه چینی ها، تیم ایران از نفرات جدید که به ترکیب تیم اضافه شده بودند (حسین زاده، رزاقی نیا، قلی زاده و سعید سحر خیزان) و در بازی اول ایران غایب بودند به میدان رفت نتوانست نتیجه لازم را بگیرد.



در بازی سوم حتی یک تساوی و یا باخت با اختلاف ۲ گل هم می‌توانست عامل صعود ایران شود، اما باز هم حضور بازیکنان فوق در ترکیب تیم و نیمکت نشینی نفرات دیدار مقابل امارات باعث شد نه تنها این نفرات بی انگیزه دردی از تیم ملی دوا نکنند بلکه دیگر بازیکنان نیز با این اقدام انگیزه شان را از دست دادند تا در نهایت تیم امید شکست سنگینی را متحمل شود.



اگر حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید ایران به انتقاد‌ها در مورد دست زدن به ترکیب برنده توجه کرده بود شاید امروز تیم ملی دور یکچهارم نهایی را هم تجره می‌کرد. تیمی که برای قهرمانی رفته بود در نهایت در دور گروهی در مقابل تیم‌های معمولی حذف شد تا باز هم فدراسیون فوتبال در این رقابت‌ها ناکام بماند.



بحث دعوای فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک در مورد تصمیم گیری‌های المپیکی‌های فوتبال اگر چه همیشه به سود فدراسیون فوتبال بوده و کمیته ملی المپیک هم اختیار تام را در مورد تیم امید به فدراسیون فوتبال داده است، اما تاج و معاونانش در فدراسیون فوتبال یک تنه برای ناکامی تیم امید در سال‌های اخیر کافی بودند.



بازیکنان استقلالی که به تیم امید اضافه شدند انگیزه لازم را برای این بازی‌ها نداشتند کاش حسین عبدی به ترکیب تیم برنده در مقابل امارات دست نمی‌زد تا این جوانان پر انگیزه براحتی از این گروه صعود می‌کردند.



فدراسیون فوتبال هم کماکان همانند دوره‌های گذشته احتمالا بد شانسی را بهانه می‌کنند و باز هم مدعی هستند برای تیم امید تصمیم گیری‌های لازم را انجام خواهند داد و در نهایت مثل تیم ملی بزرگسالان و حضور در جام جهانی استقبال گرم از حماسه سازان در بازگشت و تمدید قرارداد کادر فنی و به به و چه چه آقای تاج و بازتاب بین المللی این موفقیت هستیم.