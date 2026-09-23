باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی مهدی‌پور عضو انجمن گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در همایش بین المللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده های آن با بیان اینکه ارگانیک در کشور با صادرات شناخته شد، گفت: استانداردهای جدید که ضمن حفظ محیط‌زیست و سلامت مصرف‌کننده، ارزآوری زیادی برای اقتصاد کشورها به همراه دارد.

وی با بیان اینکه ارگانیک به معنای زراعت در کنار مدیریت تولید محصولات سالم است، افزود: سمپاشی گیاهان با آفت‌کش‌های شیمیایی منجر به از بین رفتن حشراتی مانند کفشدوزک که کمک‌کننده در حذف آفات گیاهی است، می‌شود.

مهدی‌پور با اشاره به تولید نهاده‌های ارگانیک به عنوان ابزاری در کشت محصولات، بیان کرد: بیش از ۱۰ سال است که این نهاده‌ها در کشور بر اساس استانداردهای اروپا و ایران تولید می‌شود که باید تلاش شود تا در کشاورزی متداول شود. این امر بستر ورود به بازار بزرگ محصولات ارگانیک است.

این مقام مسئول با اشاره برخی آمارهای صادراتی کشور بیان کرد: در حال حاضر هزار کیلوگرم زعفران ارگانیک و بیش از هزار کیلوگرم شیره انگور و خمیر خرما ارگانیک از ایران صادر می‌شود که باید توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کشت ارگانیک در ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی و باغات در حال انجام است، افزود:ما در این بازار سهمی نداریم و در بین ۱۸۳ کشور فعال در تولید محصولات ارگانیک، اساس آمار ۲۰۲۴ که امسال منتشر شده رتبه ۱۵۳ را داریم.

مهدی‌پور با بیان اینکه ۹۰ میلیون هکتار از اراضی جهان زیر کشت محصولات ارگانیک است، اظهار کرد: بر اساس آمار منتشر شده ۲.۱ درصد از باغات و مزارع جهان تحت کشت ارگانیک‌ها بوده که گردش مالی آنها ۱۴۵ میلیارد یورو بوده که سهم ایران بسیار ناچیز است.

عضو انجمن گیاهان دارویی گفت: در ایران بیش از ۵۳۰۰ هکتار اراضی باغات و مزارع کشور ارگانیک بوده که با آمار جهانی فاصله زیادی داریم، در این خصوص با ارائه آمار درست و اتحاد می‌توانیم به سوی تولید محصولات ارگانیک برویم که ضمن تضمین سلامت خود و فرزندان، درآمد زیادی برای اقتصاد کشور حاصل شود.

سطح زیرکشت گل محمدی در ایران ۶۰ هزار هکتار است

در ادامه پرویز خیرخواه انجمن گل و گلاب ایران در همایش بین المللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده های آن با بیان اسنکه ارگانیک به معنای استفاده نکردن سموم و کود شیمیایی در محصولات کشاورزی است، گفت: سطح زیر کشت گل محمدی در ایران ۶۰ هزار هکتار است که این عدد در ترکیه و بلغارستان ۵ هزار هکتار گزارش می‌شود. این امر بدان معناست که ایران ۱۲ برابر دو کشور دیگر سطح زیرکشت دارد.

به گفته وی، یک درصد تولید در ایران مربوط به مبحث ارگانیک است، در حالیکه ترکیه و بلغارستان هر یک ۲۰ درصد بوده که ۲۰ برابر ایران می‌شود.

خیرخواه با بیان اینکه برداشت گل محمدی در ایران حدود ۶۰ هزار تن است، افزود: این عدد در ترکیه و بلغارستان ۲۰ هزار تن است. همچنین مقدار برداشت در هر هکتار برای ایران ۱.۵ تا ۲ تن بوده و برای دو کشور دیگر حداقل ۴ تن گزارش می‌شود.

عضو انجمن گل و گلاب با اشاره به گردش مالی این محصول در جهان بیان کرد: در ایران بهره‌وری در هر هکتار ۲ هزار دلار و برای ترکیه این عدد ۱۲ هزار دلار است.

خیرخواه با بیان اینکه در ایران گل محمدی تبدیل به گلاب می‌شود، اظهار کرد: ۹۰ درصد گلاب هم در داخل به مصرف می‌رسد و راهی به بازار جهانی ندارد، در حالیکه در کشورهای تولیدکننده گل محمدی ۲۵ درصد اسانس به اروپا صادر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های نفوذ ایران به بازار جهانی بیان کرد: در حال حاضر اسانس و محصولات ما در بازار جهانی جایگاهی ندارد چون نتوانستیم با استانداردهای جهانی و مؤلفه‌های آنها تولید و صادرات داشته باشیم.

وی ادامه داد: کشاورزی ایران خرد و کوچک است و هزینه تولید ارگانیک برای کشاورزان بالا بوده و ارزش افزوده آن باعث نمی‌شود تا از این موضوع استقبال شود. ضمن اینکه هزینه صدور گواهینامه‌ها هزینه‌بر است، از این رو نهادها و انجمن‌های پیش‌رو می‌توانند کمک‌کننده باشند و مؤلفه‌های استانداردسازی باید در اختیار کارخانجات قرار گیرد.

وی گفت: ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی و آنالیز سموم موجود در محصولات کشاورزی ارگانیک مطابق با استانداردهای بین‌المللی و کشورهای مقصد راهگشا است، ضمن اینکه نباید اجازه داد از لوگوی ارگانیک سوءاستفاده شود.