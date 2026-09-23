شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن یکم مهرماه، زنگ آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور به صدا درآمد و پس از یک تابستان طولانی، مدارس دوباره پذیرای دانش‌آموزان پرشور شدند تا آنها سالی تازه با امید به یادگیری، دوستی‌های نو و موفقیت‌های بیشتر آغاز شود تا یکسال دیگر آنها کنار یکدیگر با شادی و نشاط در جاده علم و دانش قدم بگذارند. در همین راستا زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان به صدا درآمد.

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منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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