باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با طنین زنگ مهر و فرا رسیدن «نوروز دانش»، رئیس سازمان صداوسیما، صبح روز چهارشنبه اول مهر، با حضور در دبستان پسرانه دوره اول و دوم رازی در منطقه ۳ تهران، آغاز سال تحصیلی جدید را گرامی داشت.
پیمان جبلی ضمن اشاره به حساسترین دوره از تاریخ ایران اسلامی، وظیفه خطیر، اساسی و با اولویت تربیت نسل آینده را از مهمترین نیاز های امروز کشور دانست و خطاب به دانشآموزان ادامه داد: آینده ما از دل گذشته ساخته میشود و گذشته، اکنون ما را شکل میدهد. فرزندانم گذشته ما را دانشمندان، بزرگان، ادیبان، شاعران و بهویژه شهدای والامقام بنا نهادهاند؛ همان کسانی که امروز در میان ما نیستند، اما ایران بزرگ و اسلامی را با ایثار و مجاهدت ساختند و به نسل امروز تحویل دادند.
رئیس سازمان صداوسیما افزود: امروز ما پدران، مادران، معلمان و خادمان شما در این کشور این امانت بزرگ را به شما میسپاریم تا برای فردای این سرزمین، پاسدار آن باشید. ما چهره دانشمندان فردا را در سیمای معصوم امروز شما میبینیم. چهره مدیران و خدمتگزاران آینده کشور را در سیمای زیبای شما نظاره میکنیم و فردای درخشان ایران را در همین شور، هیجان و بالندگی امروز شما لمس میکنیم.
جبلی با بیان اینکه امیدواریم تمامی کسانی که برای عزت این آبوخاک تلاش کردند، همه شهدایی که جان پاک خود را نثار کردند، شهدای والامقام دانشآموز و همه مدافعان عزت و اقتدار کشور، به درجات عالیه دست یابند، گفت: به همان اندازه که از دشمنان این مرزوبوم، از آمریکا و رژیم صهیونیستی برائت میجویید و به همان اندازه که عاشق کشورتان هستید، باید برای ساختن آینده ایران تلاش کنید. شور، اشتیاق و تمرکز شما بر درس، آگاهی و پیشرفت، معنای حقیقی ساختن فردای میهن است. نشاط، شادابی و انگیزهای که در شما موج میزند، به ما و همه خدمتگزاران کشور انگیزه و روحیه مضاعف برای خدمت میبخشد.
رئیس سازمان صداوسیما ضمن تبریک فرارسیدن آغاز سال تحصیلی به جامعه معلمان کشور، اظهار کرد: خوشا به سعادت شما که توفیق یافتید عمر و روزگارتان را در مسیر خدمت به فرزندان مردم و آیندهسازان این سرزمین سپری کنید. این رسالت مقدس که سرآغاز آن تعلیم و تزکیه است، بر شما خجسته باد. ما با تمام وجود قدردان زحمات خالصانه شما هستیم. بهخوبی میدانیم که با وجود تمام تنگناها و سختیها، جوانی، آرامش و وجود خود را وقف اعتلای آینده ایران اسلامی کردهاید.
جبلی تأکید کرد: ما نیز در رسانه ملی بر خود لازم میدانیم که حامی و خدمتگزار عرصه تعلیموتربیت باشیم. همراه و همگام با معلمان و خانواده بزرگ آموزشوپرورش، در قالب یک مدرسه و دانشگاه فراگیر، در خدمت اصحاب علم و معرفت قرار گیریم.
وی در پایان، زنگ نوروز دانش در دبستان رازی دوره اول و دوم را به صدا درآورد.