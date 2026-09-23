باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در همایش بین المللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده های آن با اشاره به ظرفیتهای مختلف اقتصادی کشور اظهار کرد:هر کجا که نگاه میکنیم، ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شود. در جلسهای با فعالان حوزه گردشگری، از جمله گردشگری سلامت، این موضوع مطرح شد که کشور ما ظرفیتهای قابل توجهی دارد و میتوان از این ظرفیتها برای خروج از وضعیت موجود و افزایش سطح عمومی رفاه مردم استفاده کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: باید از ظرفیتها و فرصتهای مختلف کشور استفاده کنیم و با توجه به ظرفیت های بی نظیر ایران میتواند در سطح جهانی جایگاه بسیار بالایی داشته باشد.
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه ایران از نظر درآمد سرانه ملی از برخی کشورها عقب افتاده است، گفت: از بسیاری از نعمتهای بزرگی که در اختیار کشور قرار گرفته، به اندازه کافی استفاده نمیکنیم، پسته یکی از این ظرفیتهاست و در حوزههایی که در دنیا کمتر وجود دارد اما در ایران به وفور یافت میشود نیز باید توجه بیشتری به تولید و صادرات داشته باشیم.