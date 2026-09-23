آیین استانی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دبیرستان پسرانه رازی ناحیه چهار شیراز برگزار شد و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در آیین آغاز سال تحصیلی که در دبیرستان رازی شیراز برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: وقتی از آغاز مهر سخن می‌گوییم، جنب‌وجوش زندگی، سرزندگی و امید در دل‌ها شعله‌ور می‌شود.

او افزود: آغاز سال تحصیلی تنها متعلق به نظام تعلیم و تربیت نیست، بلکه به همه مردم تعلق دارد. مهرماه برای همه ما خاطره‌انگیز و شیرین است و حضور و رفت‌وآمد دانش‌آموزان در شهر‌ها و روستاها، خیابان‌ها و محافل مختلف، چهره زندگی را در جامعه به نمایش می‌گذارد.

استاندار فارس با اشاره به آیه‌ای از سوره جمعه قرآن کریم بیان کرد: در این آیه، خداوند متعال را تسبیح می‌کنیم که برای هدایت انسان‌ها پیامبری از جنس خودشان برگزید تا کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد.

امیری با تشریح مفهوم حکمت گفت: حکمت به این معناست که کار‌های انسان اتفاقی و بدون برنامه نباشد، بلکه اقدامات او بر پایه تعقل، تدبیر، برنامه‌ریزی و تفکر انجام شود.

او با تأکید بر ضرورت تربیت انسان‌های حکیم در نظام تعلیم و تربیت افزود: سه عامل انسان را قدرتمند می‌کند؛ نخست توحید، ایمان، اعتماد و تکیه بر خداوند متعال و دوم علم و دانش که پیامبر اسلام (ص) بیش از هزار و ۴۰۰ سال پیش فرمودند «العلم سلطان».

علم و دانش، پایه قدرت کشور است

استاندار فارس با بیان اینکه تقویت ایران، یکی از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه است، اظهار کرد: علم و دانش انسان را بسیار قدرتمند می‌کند و کشور‌هایی که در آنها دانش‌اندوزی ارزش و افتخار محسوب می‌شود و به پیشرفت‌های علمی دست یافته‌اند، به‌طور طبیعی مورد توجه و احترام قرار گرفته و قدرتمند شده‌اند.

امیری ادامه داد: انسان‌های قوی و حکیم، جامعه و کشور قدرتمند می‌سازند؛ بنابراین دانش‌آموزان باید برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند، با جدیت درس بخوانند و در مسیر علم و دانش با یکدیگر رقابت سالم داشته باشند.

او خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما به‌زودی دوران دبیرستان را پشت سر می‌گذارید و با چشم برهم‌زدنی خود را در دانشگاه‌ها خواهید دید. توسعه ایران را شما رقم خواهید زد و نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران، دانشمندان و متخصصان آینده کشور خواهید بود.

استاندار فارس با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان در المپیاد‌های جهانی افزود: دانش‌آموزان فارس در رقابت‌های جهانی علمی در کنار دانش‌آموزان کشور‌های پیشرفته، از جمله ژاپن، حضور پیدا کرده و با کسب مدال، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده‌اند.

امیری خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: هر آنچه را که از خداوند متعال بخواهید و برای رسیدن به آن تلاش کنید، می‌توانید به دست آورید؛ بنابراین با اراده، پشتکار و کوشش مسیر آینده خود را بسازید.

دانش‌آموزان از امروز برای آینده خود هدف‌گذاری کنند

او، علاقه را یکی از عوامل مهم موفقیت دانش‌آموزان و دانشجویان دانست و گفت: از همین امروز باید زندگی خود را هدف‌گذاری کنید و ببینید به چه رشته‌ای در دانشگاه علاقه‌مند هستید. کسی که به رشته تحصیلی خود علاقه داشته باشد، برای آن تلاش می‌کند و در نتیجه می‌تواند به موفقیت دست یابد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به اهمیت مطالعه تاریخ گفت: دانش‌آموزان باید تاریخ بخوانند و تنها به آموزش‌های کلاسی اکتفا نکنند. آشنایی با تاریخ معاصر و رویداد‌های کشور، به شناخت بهتر هویت ملی کمک می‌کند.

امیری با تأکید بر اهمیت هویت و اعتمادبه‌نفس در شکل‌گیری قدرت فردی و اجتماعی اظهار کرد: انسان باید احساس هویت داشته باشد؛ چراکه هویت به انسان اعتمادبه‌نفس می‌دهد و زمینه رشد و پیشرفت او را فراهم می‌کند.

دفاع مقدس؛ بخشی از فرهنگ و هویت جامعه

استاندار فارس با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ و هدف قرار گرفتن مردم، اماکن غیرنظامی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های کشور گفت: هفته دفاع مقدس تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه به یک فرهنگ تبدیل شده است.

او افزود: روز پس از آغاز جنگ نیز خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیاتی گسترده مواضع دشمن را هدف قرار دادند و با موفقیت به پایگاه‌های خود بازگشتند؛ این حوادث در تاریخ کشور ماندگار شد و آغاز هفته دفاع مقدس را در تقویم رسمی کشور رقم زد.

امیری بیان کرد: اگر امروز کشور به استقلال رسیده و توانسته است از تمامیت ارضی خود دفاع کند و در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها تاب‌آوری داشته باشد، بخش مهمی از این توانمندی ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه نیز با ایستادگی و مقاومت، توانست در برابر حملات دشمن مقاومت کند و پایه این ایستادگی را باید در تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله جست‌و‌جو کرد.

استاندار فارس خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: تاریخ بخوانید. دفاع مقدس بخشی از تاریخ معاصر کشور است و اگرچه بخشی از این موضوع در کتاب‌ها و کلاس‌های درس آموزش داده می‌شود، اما خودتان نیز درباره این دوران مطالعه کنید.

یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی گرامی داشته شد

امیری با اشاره به برگزاری آیین‌های آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور گفت: امروز که جشن آغاز سال تحصیلی در سراسر استان و کشور برگزار می‌شود، جای شهدای میناب، شهدای لامرد و لار و دیگر شهدای دانش‌آموز خالی است.

او افزود: دشمن در جریان جنگ، مدارس و اماکن غیرنظامی را نیز هدف قرار داد تا در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: دانش‌آموزانی که در جریان حملات دشمن به شهادت رسیدند، آینده‌سازان کشور بودند و بی‌تردید شماری از آنان می‌توانستند در آینده از بزرگان و مدیران کشور باشند.

امیری در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما باید جای این عزیزان را پر کنید؛ شهدایی که بر گردن همه ما حق دارند و امروز مسئولیت ساختن آینده کشور بر عهده نسل جوان و دانش‌آموزان است.

 گفت: هم‌زمان با سراسر کشور، بیش از ۹۶۵ هزار دانش‌آموز این استان در تمامی پایه‌های تحصیلی، با حضور در آیین‌های بازگشایی مدارس، سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را به‌طور رسمی آغاز کردند.

محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش فارس هم، با تبریک آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم و تربیت، به‌ویژه به دانش‌آموزان و فرهنگیان استان فارس، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای شروع دوباره، یادگیری، رشد و حرکت در مسیر پیشرفت است و امیدواریم سالی سرشار از موفقیت و نشاط برای جامعه دانش‌آموزی و فرهنگی استان باشد.

او با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس افزود: به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حرمت خون شهدای گرانقدر، امروز «روز پرچم» نیز نامگذاری شده است و دانش‌آموزان با استفاده از رنگ‌های پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این آیین حضور یافته‌اند.

کلاری ادامه داد: در نخستین روز بازگشایی مدارس، یاد و خاطره همه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی سراسر کشور، به‌ویژه شهدای میناب و همچنین شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان فارس در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی می‌داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به شرایط آموزشی در دوران جنگ تحمیلی اخیر گفت: با آغاز جنگ در نهم اسفندماه، اگرچه مدارس به‌صورت ظاهری تعطیل شدند، اما معلمان آموزش را تعطیل نکردند و با انتقال کلاس‌های درس به خانه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، اجازه ندادند جریان تعلیم و تربیت متوقف شود.

او کسب رتبه‌های برتر دانش‌آموزان فارس در رشته‌های مختلف علمی و رقابت‌های ملی و بین‌المللی را نشانه پویایی، بالندگی و سرزندگی محیط‌های تعلیم و تربیت استان دانست و افزود: این موفقیت‌ها حاصل تلاش دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش است.

کلاری تأکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از استان پهناور فارس از تحصیل بازنماند و زمینه برخورداری همه دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی فراهم شود.

او همچنین درباره برنامه «روز بدون کیف» در نخستین روز سال تحصیلی گفت: با پیشنهاد آموزش و پرورش و تأیید استاندار فارس، امروز برای دانش‌آموزان به عنوان «روز بدون کیف» پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان در فضایی شاد و بانشاط به بازی، سرگرمی و فعالیت‌های مختلف بپردازند و سال تحصیلی را با شور و نشاط آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: وزیر آموزش و پرورش نیز در نشست اخیر خود با مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، این ابتکار را مورد تحسین قرار داد.

در ادامه این مراسم، مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز گفت: بیش از ۶۴ هزار دانش‌آموز در این ناحیه به همراه چهار هزار معلم، سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

ملک قیصر شهریاری افزود: ناحیه چهار شیراز میزبان آرامگاه بزرگان ادب فارسی همچون حافظ و سعدی و همچنین مدارس و مراکز آموزشی ماندگاری از جمله دبیرستان نمازی و هنرستان طالقانی است که هر یک بخشی از تاریخ فرهنگی و آموزشی این منطقه را شکل داده‌اند.

شایان ذکر است، آیین استانی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با حضور حسینعلی امیری، استاندار فارس، در دبیرستان پسرانه رازی ناحیه چهار شیراز برگزار شد و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صدا درآمد.

در سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۶۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استان فارس تحصیل خود را در پایه جدید آغاز کردند.

برچسب ها: استاندار فارس ، آموزش و پرورش فارس ، سال تحصیلی جدید
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