آیین استانی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دبیرستان پسرانه رازی ناحیه چهار شیراز برگزار شد و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در آیین آغاز سال تحصیلی که در دبیرستان رازی شیراز برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: وقتی از آغاز مهر سخن می‌گوییم، جنب‌وجوش زندگی، سرزندگی و امید در دل‌ها شعله‌ور می‌شود.

او افزود: آغاز سال تحصیلی تنها متعلق به نظام تعلیم و تربیت نیست، بلکه به همه مردم تعلق دارد. مهرماه برای همه ما خاطره‌انگیز و شیرین است و حضور و رفت‌وآمد دانش‌آموزان در شهر‌ها و روستاها، خیابان‌ها و محافل مختلف، چهره زندگی را در جامعه به نمایش می‌گذارد.

استاندار فارس با اشاره به آیه‌ای از سوره جمعه قرآن کریم بیان کرد: در این آیه، خداوند متعال را تسبیح می‌کنیم که برای هدایت انسان‌ها پیامبری از جنس خودشان برگزید تا کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد.

امیری با تشریح مفهوم حکمت گفت: حکمت به این معناست که کار‌های انسان اتفاقی و بدون برنامه نباشد، بلکه اقدامات او بر پایه تعقل، تدبیر، برنامه‌ریزی و تفکر انجام شود.

او با تأکید بر ضرورت تربیت انسان‌های حکیم در نظام تعلیم و تربیت افزود: سه عامل انسان را قدرتمند می‌کند؛ نخست توحید، ایمان، اعتماد و تکیه بر خداوند متعال و دوم علم و دانش که پیامبر اسلام (ص) بیش از هزار و ۴۰۰ سال پیش فرمودند «العلم سلطان».

علم و دانش، پایه قدرت کشور است

استاندار فارس با بیان اینکه تقویت ایران، یکی از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه است، اظهار کرد: علم و دانش انسان را بسیار قدرتمند می‌کند و کشور‌هایی که در آنها دانش‌اندوزی ارزش و افتخار محسوب می‌شود و به پیشرفت‌های علمی دست یافته‌اند، به‌طور طبیعی مورد توجه و احترام قرار گرفته و قدرتمند شده‌اند.

امیری ادامه داد: انسان‌های قوی و حکیم، جامعه و کشور قدرتمند می‌سازند؛ بنابراین دانش‌آموزان باید برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند، با جدیت درس بخوانند و در مسیر علم و دانش با یکدیگر رقابت سالم داشته باشند.

او خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما به‌زودی دوران دبیرستان را پشت سر می‌گذارید و با چشم برهم‌زدنی خود را در دانشگاه‌ها خواهید دید. توسعه ایران را شما رقم خواهید زد و نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران، دانشمندان و متخصصان آینده کشور خواهید بود.

استاندار فارس با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان در المپیاد‌های جهانی افزود: دانش‌آموزان فارس در رقابت‌های جهانی علمی در کنار دانش‌آموزان کشور‌های پیشرفته، از جمله ژاپن، حضور پیدا کرده و با کسب مدال، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده‌اند.

امیری خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: هر آنچه را که از خداوند متعال بخواهید و برای رسیدن به آن تلاش کنید، می‌توانید به دست آورید؛ بنابراین با اراده، پشتکار و کوشش مسیر آینده خود را بسازید.

دانش‌آموزان از امروز برای آینده خود هدف‌گذاری کنند

او، علاقه را یکی از عوامل مهم موفقیت دانش‌آموزان و دانشجویان دانست و گفت: از همین امروز باید زندگی خود را هدف‌گذاری کنید و ببینید به چه رشته‌ای در دانشگاه علاقه‌مند هستید. کسی که به رشته تحصیلی خود علاقه داشته باشد، برای آن تلاش می‌کند و در نتیجه می‌تواند به موفقیت دست یابد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به اهمیت مطالعه تاریخ گفت: دانش‌آموزان باید تاریخ بخوانند و تنها به آموزش‌های کلاسی اکتفا نکنند. آشنایی با تاریخ معاصر و رویداد‌های کشور، به شناخت بهتر هویت ملی کمک می‌کند.

امیری با تأکید بر اهمیت هویت و اعتمادبه‌نفس در شکل‌گیری قدرت فردی و اجتماعی اظهار کرد: انسان باید احساس هویت داشته باشد؛ چراکه هویت به انسان اعتمادبه‌نفس می‌دهد و زمینه رشد و پیشرفت او را فراهم می‌کند.

دفاع مقدس؛ بخشی از فرهنگ و هویت جامعه

استاندار فارس با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ و هدف قرار گرفتن مردم، اماکن غیرنظامی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های کشور گفت: هفته دفاع مقدس تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه به یک فرهنگ تبدیل شده است.

او افزود: روز پس از آغاز جنگ نیز خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیاتی گسترده مواضع دشمن را هدف قرار دادند و با موفقیت به پایگاه‌های خود بازگشتند؛ این حوادث در تاریخ کشور ماندگار شد و آغاز هفته دفاع مقدس را در تقویم رسمی کشور رقم زد.

امیری بیان کرد: اگر امروز کشور به استقلال رسیده و توانسته است از تمامیت ارضی خود دفاع کند و در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها تاب‌آوری داشته باشد، بخش مهمی از این توانمندی ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه نیز با ایستادگی و مقاومت، توانست در برابر حملات دشمن مقاومت کند و پایه این ایستادگی را باید در تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله جست‌و‌جو کرد.

استاندار فارس خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: تاریخ بخوانید. دفاع مقدس بخشی از تاریخ معاصر کشور است و اگرچه بخشی از این موضوع در کتاب‌ها و کلاس‌های درس آموزش داده می‌شود، اما خودتان نیز درباره این دوران مطالعه کنید.

یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی گرامی داشته شد

امیری با اشاره به برگزاری آیین‌های آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور گفت: امروز که جشن آغاز سال تحصیلی در سراسر استان و کشور برگزار می‌شود، جای شهدای میناب، شهدای لامرد و لار و دیگر شهدای دانش‌آموز خالی است.

او افزود: دشمن در جریان جنگ، مدارس و اماکن غیرنظامی را نیز هدف قرار داد تا در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: دانش‌آموزانی که در جریان حملات دشمن به شهادت رسیدند، آینده‌سازان کشور بودند و بی‌تردید شماری از آنان می‌توانستند در آینده از بزرگان و مدیران کشور باشند.

امیری در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما باید جای این عزیزان را پر کنید؛ شهدایی که بر گردن همه ما حق دارند و امروز مسئولیت ساختن آینده کشور بر عهده نسل جوان و دانش‌آموزان است.

گفت: هم‌زمان با سراسر کشور، بیش از ۹۶۵ هزار دانش‌آموز این استان در تمامی پایه‌های تحصیلی، با حضور در آیین‌های بازگشایی مدارس، سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را به‌طور رسمی آغاز کردند.

محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش فارس هم، با تبریک آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم و تربیت، به‌ویژه به دانش‌آموزان و فرهنگیان استان فارس، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای شروع دوباره، یادگیری، رشد و حرکت در مسیر پیشرفت است و امیدواریم سالی سرشار از موفقیت و نشاط برای جامعه دانش‌آموزی و فرهنگی استان باشد.

او با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس افزود: به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حرمت خون شهدای گرانقدر، امروز «روز پرچم» نیز نامگذاری شده است و دانش‌آموزان با استفاده از رنگ‌های پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این آیین حضور یافته‌اند.

کلاری ادامه داد: در نخستین روز بازگشایی مدارس، یاد و خاطره همه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی سراسر کشور، به‌ویژه شهدای میناب و همچنین شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان فارس در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی می‌داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به شرایط آموزشی در دوران جنگ تحمیلی اخیر گفت: با آغاز جنگ در نهم اسفندماه، اگرچه مدارس به‌صورت ظاهری تعطیل شدند، اما معلمان آموزش را تعطیل نکردند و با انتقال کلاس‌های درس به خانه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، اجازه ندادند جریان تعلیم و تربیت متوقف شود.

او کسب رتبه‌های برتر دانش‌آموزان فارس در رشته‌های مختلف علمی و رقابت‌های ملی و بین‌المللی را نشانه پویایی، بالندگی و سرزندگی محیط‌های تعلیم و تربیت استان دانست و افزود: این موفقیت‌ها حاصل تلاش دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش است.

کلاری تأکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از استان پهناور فارس از تحصیل بازنماند و زمینه برخورداری همه دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی فراهم شود.

او همچنین درباره برنامه «روز بدون کیف» در نخستین روز سال تحصیلی گفت: با پیشنهاد آموزش و پرورش و تأیید استاندار فارس، امروز برای دانش‌آموزان به عنوان «روز بدون کیف» پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان در فضایی شاد و بانشاط به بازی، سرگرمی و فعالیت‌های مختلف بپردازند و سال تحصیلی را با شور و نشاط آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: وزیر آموزش و پرورش نیز در نشست اخیر خود با مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، این ابتکار را مورد تحسین قرار داد.

در ادامه این مراسم، مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز گفت: بیش از ۶۴ هزار دانش‌آموز در این ناحیه به همراه چهار هزار معلم، سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

ملک قیصر شهریاری افزود: ناحیه چهار شیراز میزبان آرامگاه بزرگان ادب فارسی همچون حافظ و سعدی و همچنین مدارس و مراکز آموزشی ماندگاری از جمله دبیرستان نمازی و هنرستان طالقانی است که هر یک بخشی از تاریخ فرهنگی و آموزشی این منطقه را شکل داده‌اند.

شایان ذکر است، آیین استانی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با حضور حسینعلی امیری، استاندار فارس، در دبیرستان پسرانه رازی ناحیه چهار شیراز برگزار شد و زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صدا درآمد.

در سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۶۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استان فارس تحصیل خود را در پایه جدید آغاز کردند.